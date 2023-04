Regina Casé e Fábio Assunção se divertem em bastidores: ‘Gostoso e safada’

Regina Casé surge deitada na cama com Fábio Assunção nos bastidores de gravação de ‘Todas as Flores’

A atriz Regina Casé (69) mostrou que se diverte durante os bastidores de Todas as Flores, novela exclusiva do Globoplay. Nesta quarta-feira, 19, a artista, que dá vida a personagem glamourosa Zoé, publicou um registro em que aparece deitada na cama com o ator Fábio Assunção (51), o Humberto.

Com uma sequência de cliques, Regina provou que não tem tempo ruim! A artista se divertiu jogando os cabelos no rosto de Fábio, que deu risada da situação. As selfies descontraídas foram feitas durante uma pausa nas gravações. A atriz ainda aproveitou os registros para divulgar os novos episódios da novela na legenda.

“O GOSTOSO e a SAFADA passando para lembrar que HOJE, saem mais 5 capítulos novinhos em folha! O que vocês estão achando dessa segunda temporada de #TodasAsFlores? Conta pra mim!”, Regina pediu a opinião do público e brincou com os apelidos dos personagens.

Nos comentários, Regina ainda mandou um recado para o colega: “@fabioassuncaooficial tô morrendo de saudade de você!”, ela escreveu marcando o perfil do ator. Os fãs da trama também aproveitaram para opinar: “Amaaaaando gostosos!!!”, uma seguidora se divertiu com os apelidos. “Estou viciado”, elogiou mais um.

Regina Casé descobre sucesso de Todas as Flores:

A intérprete de Zoé em 'Todas as Flores', Regina Casé confessou que não esperava que a telenovela fosse atingir o sucesso. Durante uma coletiva de imprensa realizada, a artista contou que só percebeu o alcance da trama quando teve um encontro inusitado com um pedreiro, que assistiu aos primeiros episódios logo após o lançamento.

"Eu achei que não ia ter um boom, porque era no streaming, e quem ia ver era a classe B e A. No quarto ou quinto dia, eu desci na garagem do meu prédio, que estava em obras, e aí tinha um pedreiro bem clássico... Ele olhou para mim e falou assim: 'E aí Zoé? A casa vai cair!”, Regina narrou durante a coletiva.