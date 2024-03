Rayssa Bratillieri abre o jogo sobre final de Elas por Elas: ‘O público não tem ideia”

Rayssa Bratillieri (26) está prestes a se despedir de Ísis, sua personagem em Elas por Elas. Na novela das 6, a atriz interpreta a mocinha apaixonada por Giovanni (Filipe Bragança) e alvo das maldades de diferentes personagens. Em coletiva de imprensa nos Estúdios Globo, com participação da CARAS Brasil, a intérprete adianta que a última semana da trama será marcada por diferentes acontecimentos.

“O público não tem ideia do que está vindo nos próximos capítulos, a quantidade de coisa vai acontecer em pouco tempo”, conta ela, que está em ritmo acelerado para a conclusão da obra de Alessandro Marson e Thereza Falcão.

A atriz destaca que seu trabalho em uma novela das 6 foi marcado de desafios. A parceria em cena com Bragança é exaltada, assim como os diferentes rumos dos dois personagens. Ela diz 0ter contado com o apoio do colega para compor a sua Ísis.

"Acho que foi algo pessoal de cada um, mas a gente também trocou muito junto. A novela mudou o tom e a gente precisou lidar com isso. O Filipe [Bragança] falou pra mim ontem: ‘A gente fez novela de comédia, drama, ação, romance…’", brinca.

A química de Rayssa e Filipe em cena tem dado o que falar com o público. A torcida pelos personagens tem sido a mesma para os atores na vida real. Apesar do carinho dos fãs, a atriz vive um relacionamento sério com o diretor criativo Anthony Garcia. Por sua vez, Filipe está solteiro.

Questionada sobre a confusão que o público costuma fazer entre ficção e realidade, a atriz atribui a química em cena ao bom trabalho que os dois estão entregando na novela Elas por Elas.

“As pessoas torcem porque a gente fez um bom trabalho. Elas não sabem do nosso dia a dia, apesar de que elas percebem a nossa química. A gente sabe que tem e a gente usou isso a nosso favor. É pra isso que serve romance, pra todo mundo torcer e chorar. Estou jogando pro universo para que a gente repita casal junto”, conclui.