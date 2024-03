Filipe Bragança revela aprendizados com personagem de Elas por Elas: ‘A gente sofreu’

Filipe Bragança fala sobre parceria com Rayssa Bratillieri, a Ísis da novela das 6, e revela desfecho de personagem em coletiva de imprensa, com participação da CARAS Brasil

Elas por Elas está na reta final e o clima nos bastidores já é de nostalgia. Filipe Bragança (23), intérprete de Giovanni, só tem motivos para comemorar o papel em uma novela das 6 da Globo. Em entrevista coletiva, com participação da CARAS Brasil, o ator revela que o trabalho foi marcado por desafios e aprendizados.

“Está sendo maravilhoso, a gente tá nas últimas semanas para o término da novela e tem sido uma experiência muito rica porque a novela é um processo muito longo. Acho que durante tanto tempo a gente tem oportunidade de conviver com outros atores, diretores… E temos a oportunidade de aprender muitas coisas", conta.

Na novela, o personagem do ator é filho de Helena (Isabel Teixeira) e Jonas (Mateus Solano). Ele se apaixona pela filha de Adriana (Thalita Carauta), Ísis, vivida por Rayssa Bratillieri (26). Ao longo da trama, mistérios sobre a origem do jovem e investidas de outra mulher movimentam a trama.

Prestes a concluir mais um trabalho na TV, Bragança exalta a parceria com Rayssa e fala demais ao revelar desfecho dos personagens Giovanni e Ísis. Existe expectativa do público sobre o futuro do casal que passou a novela sendo alvo de vilania para que não terminasse a histórias junto.

"Eu tive a oportunidade de aprender com a Rayssa, ela me inspira e a admiro muito. O meu Giovanni não existiria sem a Ísis dela. Foi muito divertido, fui muito feliz [fazendo a novela] desde o primeiro dia. A gente sofreu. O Giovani e a Isis foram felizes no início e sofreram bastante. Agora está tudo bem, seremos felizes para sempre”, conta ele, ao que leva uma invertida da colega de trabalho. “Fale por você”, diz ela.

Em seguida, a atriz responde aos elogios do parceiro de cena e fala sobre o clima de despedida nos Estúdios Globo. “O Filipe é demais, um grande ator e um grande ser humano", afirma.

"Esse elenco foi incrível porque todo mundo se deu bem desde o início queria fazer a coisa junto. Eu cresci muito como atriz, conheci grandes amigos que vou levar pra vida. A Ísis foi um presente na minha vida, estou começando a ficar nostálgica com o fim da novela. Não achei que fosse chorar, mas já estou ficando toda mole”, conclui Bratillieri.