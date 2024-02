Rayssa Bratillieri aponta semelhanças com personagem de Elas por Elas: ‘Me sensibiliza’

Atriz global revela em entrevista à Revista CARAS semelhanças com personagem da novela Elas por Elas. Rayssa Bratillieri reflete sobre uso das redes sociais

No ar como Ísis em Elas por Elas, Rayssa Bratillieri (26) vê semelhanças da personagem com ela. Ativista da causa animal no folhetim das 6, a estrela conta que pauta a sensibiliza a fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Em entrevista à Revista CARAS, ela revela que acompanha causas como o feminino e a sustentabilidade há meia década.

“São causas que me acompanham há cinco anos. Leio muito sobre, pesquiso e isso mudou a forma como me alimento, como me visto e como enxergo o mundo. A Ísis é um presente, a causa animal já me interessava, mas hoje me sensibiliza. Causas não são racionais, elas tocam em algum lugar inexplicável dentro da gente e mudam tudo internamente”, afirma.

Em Elas por Elas, Ísis é uma jovem que trabalha na clínica veterinária da mãe, Adriana (Thalita Carauta), e faz trabalho voluntário de resgate de animais em situação de rua. A personagem da atriz tem chamado a atenção do público para as questões na vida real.

Seguida por 1,6 milhão de pessoas no Instagram, ela conta que é importante usar o seu alcance para promover a causa. Mesmo sendo uma figura pública, a atriz se mostra discreta. No entanto, sempre que posta aproveita para reforçar o seu posicionamento. Rayssa também opina sobre o uso das redes sociais pelas pessoas nos últimos anos.

“O meu questionamento é exatamente sobre os conteúdos que mais engajam naquele lugar. Na minha opinião, fotos e conteúdos de maior qualidade e tempo, com legendas grandes e significativas normalmente somem na nossa timeline. Trabalhos também são esquecidos, já que o corpo ou o namoro é mais vendável. Isso vai se tornando perigoso com o passar do tempo, pois cada vez mais a gente só quer chamar atenção e qualquer coisa vale pra isso. Meu medo é perdermos o critério do belo, da arte, do que transforma o mundo para qualquer frase de efeito e para os números. A necessidade de engajamento mata a criatividade e em algum momento veremos o quão problemático será isso”, conclui.