Rafael Cardoso vai reforçar o elenco de Cara e Coragem na reta final

Rafael Cardoso é escalado para integrar o elenco de Cara e Coragem e vai mexer com um casal da trama

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 11h51

O ator Rafael Cardoso (36) vai voltar às novelas em breve! De acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, ele vai fazer uma participação especial na reta final da novela Cara e Coragem, da Globo.

O artista entrará na história pouco mais de um mês antes do final e será interpretará um galã que vai emxer com o coração de Pat (Paolla Oliveira). Assim, ele fará parte de um triângulo amoroso com Pat e Moa (Marcelo Serrado). O ator deverá começar a gravar em breve.

A novela Cara e Coragem fica no ar até janeiro de 2023.

Além disso, Rafael Cardoso também é cotado para participar da novela Fuzuê, que também será exibida na faixa das 19h na Globo, e é escrita por Gustavo Reiz.

Vale lembrar que, durante o período de isolamento social da pandemia de coronavírus, Rafael Cardoso reinou nas reprises das novelas da Globo. Ele foi visto nas reprises de A Vida da Gente, Império, TiTiTi e Salve-se Quem Puder.

Rafael Cardoso exibe cicatriz após cirurgia

O ator Rafael Cardoso (36) surpreendeu os fãs ao mostrar como ficou a cicatriz de uma cirurgia que fez há pouco tempo. Ele foi diagnosticado com uma cardiomiopatia hipertrófica, que é uma doença no coração, e precisou colocar um desfibrilador interno, que é um dispositivo que corrige as arritmias do coração.

Nas redes sociais, o artista fez uma live com médicos e contou mais sobre o seu caso. “Eu tenho desfibrilador interno, para quem não sabe, é um implante de CDI. Venho há um ano treinando para chegar onde estou hoje, com minha saúde cem por cento em dia”, disse ele.