Rafael Cardoso mostra cicatriz de cirurgia após problema no coração

Rafael Cardoso levanta a camiseta para exibir a cicatriz que ficou em seu corpo após colocar um desfibrilador interno

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 09h31

O ator Rafael Cardoso (36) surpreendeu os fãs ao mostrar como ficou a cicatriz de uma cirurgia que fez há pouco tempo. Ele foi diagnosticado com uma cardiomiopatia hipertrófica, que é uma doença no coração, e precisou colocar um desfibrilador interno, que é um dispositivo que corrige as arritmias do coração.

Nas redes sociais, o artista fez uma live com médicos e contou mais sobre o seu caso. “Eu tenho desfibrilador interno, para quem não sabe, é um implante de CDI. Venho há um ano treinando para chegar onde estou hoje, com minha saúde cem por cento em dia”, disse ele.

Então, o ator contou que fez treinos de musculação focado em sua frequência cardíaca após cirurgia de fibrose no coração. “Minha vida mudou completamente. E quando eu voltei (a usar o betabloqueador), nos primeiros dias sentia um pouco de moleza, me sentia um pouco sonolento. Com o passar dos dias, foi melhorando. Mas isso veio junto com a minha recuperação. E a frequência vem subindo menos”, disse ele.

Rafael Cardoso está longe das novelas desde o fim de Salve-se Quem Puder, da Globo, que é uma novela que foi interrompida na pandemia e exibida em duas partes.

Rafael Cardoso exibe cicatriz de cirurgia: