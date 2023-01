Rafa Kalimann não vai aparecer na novela 'Vai na Fé'. Saiba o motivo

Colunista revela que cenas de Rafa Kalimann na novela 'Vai na Fé', da Globo, não vão ser exibidas e devem ser regravadas por outra atriz

A influenciadora digital Rafa Kalimann não poderá aparecer no elenco da novela Vai na Fé, da Globo. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, as cenas que já foram feitas por Kalimann serão regravadas por outra atriz.

A colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, informou que a decisão foi tomada por causa de uma questão envolvendo o DRT, que é registro profissional de um ator/atriz. Isso porque Kalimann não tem o registro profissional, já que está iniciando a carreira nas artes cênicas. Assim, a Globo precisaria de uma autorização especial para tê-la no elenco, mas a regalia não foi concedida pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro.

Agora, a Globo está procurando outra ex-BBB para interpretar a personagem. Na história da novela Vai na Fé, a personagem Gisela vai se apaixonar pelo cantor Lui Lorenzo (José Loreto). A cena será regravada e tem previsão de ir ao ar no início de fevereiro.

Rafa Kalimann aposta no decote profundo

A influenciadora digital e ex-BBB Rafa Kalimann abusou da sensualidade ao mostrar o seu novo look. Nesta terça-feira, 17, a estrela apareceu deslumbrante ao usar um vestido decotado e com fenda profunda.

Nas fotos, a estrela deixou evidente que não usava sutiã ao ostentar sua boa forma e beleza com o modelito com decote na frente e nas costas. Nas imagens, ela caprichou no 'carão' e foi muito elogiada pelos fãs. “Que gata”, disse um seguidor. “Como é linda!”, declarou outro. “Deusa”, comentou mais um.