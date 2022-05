Quanto Mais Vida, Melhor!: Público aprova o final da novela

Último capítulo da novela Quanto Mais Vida, Melhor! tem quase morte de Neném e despedida emocionante de Roni

CARAS Digital Publicado em 27/05/2022, às 20h33

No último capítulo da novela Quanto Mais Vida, Melhor!, o público conferiu os desfechos dos quatro protagonistas: Neném (Vladimir Brichta), Guilherme (Mateus Solano), Paula (Giovanna Antonelli) e Flávia (Valentina Herszage). E o final foi aprovado pelos internautas.

Logo no início do capítulo, a trama exibiu como seria o encontro dos quatro protagonistas com a Morte (A Maia) caso eles tivessem sido atingidos pelo tiro de Cora (Valentina Bandeira). Apenas Neném aceitou ir com a Morte e foi quem levou o tiro ao se jogar na frente do irmão, Roni (Felipe Abib). Porém, o jogador de futebol não morreu.

Ele conseguiu ser operado a tempo e sobreviveu. No entanto, Roni sofreu um acidente de moto e teve morte cerebral. O bandido morreu e o seu coração foi doado para Bibi, filha de Neném, que tinha problemas cardíacos. Na cena final de Roni, Nedda (Elizabeth Savala) protagonizou uma despedida emocionante do filho. No hospital, pouco antes da cirurgia de transplante de órgãos, Nedda foi se despedir do filho e emocionou ao chorar a morte dele, e falou que deseja que ele tenha uma boa passagem e que ela sempre vai amá-lo.

Assim, a Morte não levou nenhum dos protagonistas e eles puderam seguir com suas vidas. Flávia ficou casada com Guilherme e feliz com a filha. Neném terminou o namoro com Rose e reatou com Paula com direito a declaração de amor no bondinho do pão de açúcar. E Paula fez as pazes com Carmem e as duas se tornaram sócias.

Na última cena, todos os personagens da novela apareceram felizes e dançando no topo do prédio da terrare ao som de muita música. Eles trocaram abraços, carinhos e dançaram juntos em uma cena emocionante.

Reação dos fãs da novela Quanto Mais Vida, Melhor!

No Twitter, os fãs fizeram comentários elogiando o desfecho feliz dos protagonistas e dos demais personagens. “Eu amei o final de Quanto Mais Vida, Melhor: leve, cada um com sua trilha sonora e uma música sobre a vida no final”, disse um internauta. “Final lindo de Quanto Mais Vida, Melhor! Alegria”, declarou outro. “Quanto Mais Vida Melhor com certeza é uma das melhores novelas das 7 que a Globo já fez, cara, na moral. Chorei horrores com o final”, afirmou mais um. “Vai deixar muita saudade, novela maravilhosa e impecável do começo ao fim”, escreveu outro.

Ameiiii o final de Quanto mais vida melhor

Vou sentir falta dessa novela#QuandoMaisVidaMelhor — Nady 🍎🍜 (@Nady_Jackson) May 27, 2022

Já estou começando a sentir sdds da novela 'quanto mais vida, melhor'. Que novelão mara! 🥺♥️ — a muda do pantanal (@bielmunroe) May 27, 2022

Eu quero continuação de quanto mais vida melhor kkkk essa foi boa demais — Beatriz coutinho ᶜʳᶠ (@beacoutinho81) May 27, 2022