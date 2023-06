Protagonista da novela A Infância de Romeu e Julieta, Vittória Seixas celebra o sucesso da trama

Vittória Seixas revela como surgiu o convite para interpretar a protagonista da novela A Infância de Romeu e Julieta, no SBT, e a repercussão do sucesso da trama

A atriz Vittória Seixas é só alegria ao comemorar o sucesso de sua personagem na novela A Infância de Romeu e Julieta, do SBT. Aos 14 anos, a jovem está vivendo uma nova fase em sua carreira após participar de outras novelas, como O Sétimo Guardião e O Rico e o Lázaro. Em entrevista na CARAS Digital, ela contou como surgiu o convite para protagonizar a novela infantil do SBT, como foi a criação da Julieta e a repercussão da trama entre os fãs. Confira:

- Como surgiu o convite para atuar na novela A Infância de Romeu e Julieta?

- Recebi o convite da Renata Medeiros para fazer o teste em meados de agosto, quando achei que a novela já até estava sendo gravada… Foi surreal! Quando vi a mensagem falei: “Mãe ainda não acharam a Julieta porque a Julieta sou eu!”. Até hoje não sei descrever esse momento. Desde 2019 esse era um desejo que achava muito difícil de realizar. Lembro que fui em um teste para uma novela que se chamaria 'Patinho Feio' e não passei. Mas falei pra minha mãe que ali (SBT) era o meu lugar! Toquei o chão ao lado da vaga da Maísa e disse que um dia a vaga ao lado seria minha! Daí pra frente, eu não parei de estudar. Eram 4 cursos de interpretação, canto, dança, ginástica olímpica, inglês, skate, guitarra, muay thai... E não é que a oportunidade da minha vida chegou?!

- Como está sendo a repercussão de sua personagem nas redes sociais e nas ruas?

- Só tenho ouvido elogios a respeito da novela e da Julieta. Entendo isso como reconhecimento pelo carinho com que essa produção está sendo feita. Está tudo lindo! É tanto amor envolvido que não sei explicar. Minhas redes sociais mudaram completamente. Estou chegando aos 100k de seguidores! Apareceram diversos fã-clubes da novela e da Julieta, e sempre que possível faço questão de ler, responder e tentar interagir, com as redes sociais, embora nem sempre consiga porque a rotina é bem apertada. Nas ruas, as pessoas já começaram a me reconhecer e pedem fotos e autógrafos. Tenho recebido muito amor!

- O que mais chamou a sua atenção na personagem Julieta?

- Eu “sou a Julieta”!! [risos] Falo isso porque somos muito parecidas. A Juli é uma menina alegre, divertida, carinhosa, companheira, otimista, honesta, justa, leal, com estilo próprio. Ama esportes e os amigos. Adora andar de skate e não aceita que falem mal da pessoas que ela ama.

- Como é atuar em sua primeira novela no SBT?

- É muito melhor do que eu jamais imaginei! É tipo perfeito, sabe... O SBT já virou minha casa. Aqui me sinto em família. Nem parece trabalho. É simplesmente o meu melhor momento.

- Como foi a sua preparação para viver a Julieta?

-Sempre estudei muito, e continuo estudando. Acredito que todos os meus professores, instrutores, preparadores, coaches, diretores, me ajudaram a estar preparada para receber esse presente. Porque Julieta é o meu melhor presente da vida!!! De qualquer maneira sigo estudando e fazendo meus laboratórios. Penso que na ficção assim como na vida real, Julieta estará em constante construção.

- O que você mais gosta de fazer entre uma cena e outra?

- Na verdade não sobra tempo entre uma cena e outra. Só dá para um lanche rápido. Mas, mesmo no set, nos divertimos o tempo inteiro. Ninguém quer ir embora. Tanto que sempre damos um jeito de nos encontrarmos nos finais de semana.

- Como é a sua rotina em um dia de gravação?

- Estudo pela manhã, sigo direto para o SBT onde faço as gravações, e me divirto muito nos bastidores e fora deles com meus amigos (elenco infantil, adulto, direção, produção, motoristas, e apoio). Chego à noite em casa para jantar, estudar as cenas do próximo dia, fazer os deveres de casa, e quando não durmo cedo tento interagir com amigos, e seguidores nas redes sociais. Sigo fazendo aulas de skate e aulas de atuação. Sábado tem gravação novamente. Domingo sinto falta da correria da semana.

-Qual foi a reação dos seus colegas de escola ao te verem na TV?

- Quando cheguei na escola nova, o pessoal viu pelo Instagram que eu faria parte do elenco. É normal isso gerar curiosidade, mas fui completamente acolhida por todos. Os pequenos são os mais fofos. Alguns acreditam que sou a Julieta.

- O que a novela significa para você?

- Realização. Estou concretizando o maior e melhor sonho da vida! Não canso de dizer o quanto sonhei em estar aqui! Por isso digo: 'Acreditem em seus sonhos porque eles podem se realizar. Mas geralmente se realizam para quem não cansa de correr atrás!'.

- Você já fez outras novelas em sua carreira. Você pretende continuar atuando no futuro ou quer seguir outra carreira?

- Não penso em largar jamais! Amo o que faço! Mas penso em amplo meus horizontes e acrescentar outras oportunidades. Penso em fazer faculdade de cinema para, além de atuar, poder dirigir.

- Qual é o seu maior sonho na vida?

- Essa é a resposta mais fácil: JULIETA! Obrigada Íris Abravanel por me confiar esse presente. Prometo me esforçar para superar suas expectativas. Julieta é o amor da minha vida! Minha eterna gratidão por essa oportunidade.