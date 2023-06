Por onde anda Rafael Calomeni, o Expedito de Mulheres Apaixonadas?

Intérprete do Expedito na novela Mulheres Apaixonadas, Rafael Calomeni seguiu o caminho de cineasta. Saiba mais!

O ator Rafael Calomeni pode ser visto na reprise da novela Mulheres Apaixonadas no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo. Ele interpretou o Expedito, um rapaz que se muda para o Rio de Janeiro e se envolve com Lorena (Susana Vieira). Longe das novelas nos últimos tempos, o artista se dedica ao cinema.

De acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, o ator se tornou cineasta e tem participado de festivais com seu longa-metragem mais recente, chamado Horizonte. “Comecei a dirigir em 2016 com projetos no YouTube, e estou muito feliz com as conquistas. Antes de dirigir o longa-metragem, fiz vários clipes e dirigi muita coisa. Agora, vou enfrentar um novo desafio ao dirigir uma peça de teatro. Estou aproveitando esse momento de retomada da cultura no país e desenvolvendo uma série de projetos”, disse ele.

Ao ser questionado se pretende voltar a atuar, ele garante que é uma opção. “Todo mundo no meio me cobra para voltar a atuar. Dizem que estou em uma idade boa (50 anos) e com um perfil interessante para a dramaturgia. Tenho vontade sim, mas preciso concluir esses projetos em andamento. Inclusive, tenho uma proposta de um amigo para protagonizar um longa”, declarou.

Hoje em dia, Rafael Calomeni é pai de dois meninos, Matheus, de 12 anos, e Igor, de 7 anos, frutos do relacionamento com Flavia Belchiar, de quem se separou há cinco anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael F Calomeni (@rafaelcalomenioficial)