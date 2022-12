Por onde anda Oscar Magrini? Ralf, de O Rei do Gado, deixou Globo após 30 anos

No ar como o cafajeste na reprise da novela "O Rei do Gado", Oscar Magrini (61) deixou a TV Globo após mais de 30 anos de casa. A última aparição do ator foi durante uma participação no folhetim "A Dona do Pedaço" em três capítulos da trama.

Com um longo currículo na líder de audiência, que incluem obras como "Quatro por Quatro", "Dona Flor e seus Dois Maridos", "Sai de Baixo" e a competição "Dança dos Famosos", o veterano apareceu nas telinhas pela última vez como Noé na novela bíblica "Gênesis", da Record, em 2021.

À época, ele celebrou a chance de interpretar um personagem bíblico. "Essa história é muito bonita. Ainda mais com esse personagem tão maravilhoso e icônico, que é um homem justo aos olhos de Deus", comentou Magrini em comunicado da emissora paulista enviado à imprensa.

Longe do vídeo, o ator é bastante ativo nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, o ex-Global mostra a rotina fitness para manter o corpo sarado mesmo depois de ter chegado nos anos 60.

Na semana passada, Magrini deixou a internet alvoraçada ao aparecer de sunga ao lado de Mateus Carrieri (55). O clique foi compartilhado pelo ex-participante do programa "A Fazenda".

"Amigo querido… vamos pra cima, a vida é agora", reagiu o intérprete de Ralf.

Em 2020, o galã dos anos 90 deu uma entrevista polêmica que manteve o seu nome entre os mais falados na internet. À Maria Zilda Bethlem (71), ele falou sobre um suposto teste do sofá com drogas e sexo para atuar na televisão.

Confira como o ator está atualmente:

