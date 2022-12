Poliana Moça: resumo da novela de 5 a 9 de dezembro

Nos próximos capítulos de Poliana Moça, LUC1 encontra Poliana, salva a garota e foge com a amiga para a floresta

Capítulo 186, segunda-feira, 05 de dezembro

Após registrarem o retrato falado na delegacia, Éric e João elogiam o empenho um do outro; Ruth se encanta com a aproximação dos dois. João convida Éric para comer uma pizza e ficar mais tempo em sua casa. Glória pergunta para Otto se ele vai entregar Roger à polícia, já que encontrou o cartão de crédito do irmão na cena do sequestro de Poliana. Através do GPS implementado no bolso de Roger, LUC1 (Pinóquio) localiza suposto cativeiro de Poliana e planeja ir até o local. Roger visita Tânia, eles falam sobre o cárcere de Poliana e Roger acusa o capanga de Tânia de roubar seu cartão. Otto entra em contato com Tânia para tentar resolver a questão da filha e marca encontro. João olha uma foto de Poliana e se emociona; Bento aconselha alegando que homem também pode chorar. Após término com Celeste, André volta a flertar com Raquel. Crianças do ‘Magabelo’ e ‘Yupechlo’ arquitetam vigiar Roger. Éric e João explicam para os amigos que foram juntos à delegacia; turma se surpreende com aproximação dos rivais. Waldisney diz para Violeta que eles vão ter que partir para cima de Roger para conseguir o dinheiro em relação ao acordo dos crimes.

Capítulo 187, terça-feira, 06 de dezembro

Waldisney diz para Violeta que eles precisam exigir o direito deles. Roger liga para Violeta e afirma que vai pagar ela e Waldisney em criptomoedas. Tânia encontra com Otto na padaria de Durval; Luísa espia tudo no carro. Luísa liga para Durval, que está dentro da padaria, e avisa que Tânia está acompanhada de um capanga. Luca Tuber alerta Roger sobre a suspeita de Jefferson ser um espião. Otto pede humildemente pela ajuda de Tânia e pergunta se ela nunca sentiu nada por ele; ela se emociona. Tânia entra no carro do capanga, Luísa persegue o veículo. Em conversa com Roger, Glória questiona o motivo do cartão de crédito do filho ser encontrado no local do sequestro de Poliana. Tânia entra na comunidade, Luísa vai atrás, mas a vilã coloca ela entre as paredes. Glória admite para Roger que está começando a cogitar que as acusações de Otto sobre ele estão certas. Amigos de Poliana visitam Otto e Luísa para apoiar e entregar mimos. Renato vai jantar com Ruth e os meninos. João fica preocupado com Poliana. Roger liga para Tânia e afirma que sabe que ela tentou incriminá-lo.

Capítulo 188, quarta-feira, 07 de dezembro

A Polícia investigativa vai até a casa de Roger para interrogá-lo. Assinando como admirador secreto, Waldisney envia flores para Nanci junto com uma joia. Já Violeta envia dinheiro para o seu pai, mas revela que ela é a remetente. Renato começa a ser folgado, fica encostado e não ajuda a tirar a mesa do jantar na casa da namorada. LUC1 (Pinóquio) vai atrás de suposta localização de Poliana. Otto vende parte dele da empresa. Luísa e Otto recebem um vídeo de Poliana alegando que está bem. Roger conta para Violeta e Waldisney que Cobra o usou e que o sequestro foi para entregá-lo para polícia. João foge da aula e vai até a casa de Roger e enfrenta o vilão. Na escola, Éric encobre o João.

Capítulo 189, quinta-feira, 08 de dezembro

LUC1 (Pinóquio) encontra um grilo na floresta. O dinheiro da venda social da Onze cai na conta de Otto; ele realiza transferência do resgate para Tânia. Waldisney e Violeta vão procurar LUC1 na Ruth Goulart. Após ser questionado, Bento revela para Ruth que João foi procurar por Poliana na casa de Roger. Tânia diz para os capangas limparem todas as pistas do cativeiro. Grilo leva LUC1 até uma entrada bloqueada do cativeiro. Tânia prepara um vídeo do Roger no cativeiro. Tânia liga para Roger e arma para ele. João segue o carro de Roger. A Cobra liga para a polícia e faz a denúncia, afirmando que Roger sequestrou Poliana. LUC1 encontra Poliana, salva a garota e foge com a amiga para a floresta. Roger vai até o cativeiro, João vai logo atrás. Polícias chegam ao local e prendem Roger e João.

Capítulo 190, sexta-feira, 09 de dezembro

LUC1 (Pinóquio) foge com Poliana para mata. Antônio e Nanci acham estranho a tentativa de aproximação de Waldisney e Violeta. Tânia se apresenta para Violeta e Waldisney como Cobra e afirma que agora vai dar as ordens, já que Roger foi preso. A polícia encontra vídeo de Roger em diversos dias no cativeiro. Ruth desmaia ao receber a notícia que João foi encontrado no cativeiro e que pode estar envolvido no sequestro de Poliana. Otto e Luísa são informados que Poliana não está mais no local. Otto vê o irmão na cena do crime e fica furioso. Tânia descobre que Poliana fugiu e que seu plano pode estar ameaçado. LUC1 e Poliana tentam sobreviver na mata. Otto diz para Glória que Roger foi preso. Violeta desconfia que Tânia armou para Roger. Homens da polícia encontram pistas na floresta.