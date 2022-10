Poliana Moça: resumo da novela de 31 de outubro a 4 de novembro

Nos próximos capítulos de Poliana Moça, Pinóquio pede a Otto transformá-lo em um menino de verdade

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 08h35

Capítulo 161, segunda-feira, 31 de outubro

Joana assume para Sérgio que ficou com ciúmes da Rosane, colega do RH da empresa. Joana decide que não é a hora deles morarem juntos. Mario mostra para Luigi que fez um roteiro de viagem em família. Joana reúne as crianças na sala e pede compreensão alegando que vai dar um tempo novamente com o pai dos meninos; Mario fica extremamente arrasado. Celeste pega carona com André; Raquel e Brenda estranham a atitude. Mario tem febre de 39 graus; Luigi cuida do irmão. Poliana conversa com Éric para tentar resolver o relacionamento. Éric fala para Poliana que o furto da caneta do João foi uma brincadeira e que o rival deveria cuidar mais das coisas dele. Éric afirma a Poliana que ela alarmou toda a confusão. ‘Yupechlo’ investiga se colegas são humanos ou androides. Otto diz à Tânia que não tem como eles continuarem juntos se ela não falar tudo sobre o ex-marido dela. Tânia declara que o ex chama ‘Romulo Gromiti’, que irá passar todos os dados posteriormente. Tânia expõe que tem muito medo do Romulo e que ele não pode saber que a escritora está viva. Luigi mostra para os pais que Mario estava fazendo um roteiro antes deles se separarem novamente. Joana e Sérgio conversam com o filho mais novo sobre a situação deles. Éric deseja fazer um piquenique no clube, apenas ele e Poliana, mas a namorada deseja chamar os amigos; Éric se incomoda com a ideia.

Capítulo 162, terça-feira, 01 de novembro

Celeste conta à Brenda que André a levou para conhecer um lugar bonito no meio da natureza; Raquel escuta e fica incomodada com Celeste. Otto questiona Luísa sobre poder usar a rede e internet, além de um pequeno espaço da sua casa para continuar as investigações e ninguém rastreá-lo. Pinóquio se encontra com Mario, Gael, Benício, Lorena e Kessya na ‘Luc4Tech’ e eles evitam o boneco por certo medo ou desconforto. Lorena provoca Pinóquio achando que não tem sentimento, Pinóquio começa a chorar lágrimas de óleo. ‘Yupechlo’ fala para Durval e Claudia que Lorena é um androide. Éric aconselha Bento a pedir a Kessya em namoro para eles poderem andar de casal juntos. ‘Yupechlo’ também desconfia da coordenadora Helô ser androide. Antônio faz uma surpresa e leva Branca para o passeio de caiaque. Rosane do RH chama Joana para conversar em particular. Sara tem resultado da investigação do Romulo: muitos delitos cometidos, como acusação de violência contra mulher. Sara diz que Romulo é falecido.

Capítulo 163, quarta-feira, 02 de novembro

Rosane do RH da ‘Onze’ comenta com Joana que nunca rolou nada entre ela e o Sérgio e que ela mesma confundiu as coisas. Renato compra um anel e pede a Ruth em namoro dentro da escola; Ruth se esquiva. ‘Yupechlo’ invade a rádio do colégio e anuncia para todos os alunos que Helô é um androide. Éric, Poliana e Kessya fazem um piquenique; Bento chega de surpresa e fica a sós com Kessya. Otto conta à Tânia que pesquisou sobre o ex-marido e que ele morreu recentemente; Otto afirma que agora ela pode voltar com sua verdadeira identidade. Bento fala para Kessya que quase a pediu em namoro forçado, por influência do Éric. Ruth recebe correspondência destinada a João; ele ganha um manuscrito de seu pai falecido. Kessya admite à Poliana que aceitaria o pedido de namoro de Bento. André expõe à Raquel que a fila andou e que está adorando conhecer melhor a Celeste. Otto começa as investigações dentro da casa de Luísa para tentar compreender como invadiram o sistema em sua mansão.

Capítulo 164, quinta-feira, 03 de novembro

Pinóquio deseja falar no ‘The Noite’ sobre seu sentimento e quem é de verdade. Otto vai até a ‘Luc4Tech’ ao encontro do Luca; Pinóquio avista Otto e abraça o verdadeiro criador. João mostra à Poliana o manuscrito do pai, ela reconhece e diz que é idêntico ao livro da Tânia. Éric fica incomodado com a conversa secreta de Poliana e João. Pinóquio pede a Otto transformá-lo em um menino de verdade. Otto diz a Luca que é um erro levar Pinóquio ao ‘The Noite’. Éric fica surpreso quando encontra a namorada e João indo para casa de Poliana. Éric afirma que vai junto, João diz que ele não foi convidado e que é assunto particular; João pergunta a Poliana se ela deseja chamar o Éric e Poliana dá sua resposta. Ao lado de Luca, Waldisney e Violeta, Pinóquio vai ao SBT.

Capítulo 165, sexta-feira, 04 de novembro

Renato vai até a casa Ruth pedir novamente a diretora em namoro; ela aceita. No programa “The Noite com Danilo Gentili'', Pinóquio afirma que as pessoas o rejeitam e que ele não quer mais se sentir dessa forma. Ruth pede a Renato, um tempo em sigilo, sobre o pedido de namoro. Pinóquio faz um espetáculo no programa do SBT e dança ao som da música tema do personagem. A identidade do Cobra, o grande vilão da trama, é revelada.