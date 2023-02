Poliana Moça: resumo da novela de 27 de fevereiro a 3 de março

Nos próximos capítulos da novela Poliana Moça, João conta a Poliana que deseja ficar com uma pessoa, mas que essa pessoa não percebe

Capítulo 246, segunda-feira, 27 de fevereiro

Nanci pergunta para Waldisney o motivo da fuga dele; ele afirma que Valdinéia o resgatou do camburão. Waldisney expressa a Nanci que o amor deles vai acabar se ela não for junto com ele. Sérgio e Joana notificam os filhos que irão se casar novamente. João dá a ideia de fazer uma festa surpresa de despedida para Helô na escola. Glória agradece a Poliana por ter perdoado Roger. Sem avisar ninguém, Nanci foge com Waldisney e Valdinéia. Branca vê no noticiário da televisão que Waldisney escapou da polícia e fica preocupada com o paradeiro de Nanci. Tânia desconfia que Roger e Violeta possam entregar o esconderijo dela e planeja sair do local às pressas. Song diz a Helena que tem um plano para terminar com o Luigi. No último dia de trabalho, Helô se despede dos colegas professores e passa o bastão oficialmente para o irmão Henrique. Na delegacia, Roger e Violeta revelam, através do depoimento, o local da Tânia. Em uma casa remota, Valdinéia provoca Nanci e confisca o celular para não estragar o esconderijo. Tânia anuncia a Celeste que elas vão se mudar para o Jardim Bem-Te-Vi e que a ideia de liberar o evento no CLL foi para distrair a polícia e fazer a mudança de forma segura. Os alunos na escola preparam a decoração para a despedida da Helô. Uma caixa estranha chega na “Luc4Tech”. Nicholas (Fábio Beltrão), técnico contratado por Tânia, é anunciado para a equipe da “Luc4Tech” como novo funcionário da empresa; Raquel e Brenda desconfiam da movimentação.

Capítulo 247, terça-feira, 28 de fevereiro

Luigi pergunta a Song o motivo do comportamento estranho e declara que deseja ter uma conversa. A surpresa da Helô é realizada na escola com mensagens de carinho dos alunos e professores. Pinóquio demonstra para Jeff que está com ciúmes da Lorena com Mario. Uma operação da Polícia Civil em busca da Tânia é feita. Acompanhada de Otto, a Polícia chega no esconderijo, mas se frustra com a ausência de Tânia. A Cobra volta para o Jardim Bem-Te-Vi. “Magabelo” ajuda o Benício a responder os haters de maneira positiva e educada. O CLL promove a exposição com as fotos do Marcelo; Luísa visita e se emociona com o legado. Gleyce avista Celeste pela comunidade e desconfia da presença dela pela região. Song termina com Luigi através de um vídeo. Otto diz ao delegado que Celeste pode ser um caminho para conseguir alcançar Tânia. Poliana declara ao amigo João que acha fofo ele sempre estar disposto para ela. Tânia afirma a Celeste que a filha deve voltar a trabalhar na “Luc4Tech”. Zezinho (Romis Ferreira) volta à comunidade e visita a exposição no CLL. Luca briga com as crianças do “Magabelo” por responderem os haters, justificando que os comentários são de fãs.

Capítulo 248, quarta-feira, 01 de março

Pinóquio cria bots (software que simula pessoas na internet) para comentarem apoio ao casal LUC1 (Pinóquio) e Lorena. Amigos e família prestigiam exposição do Marcelo. Pedro engasga no evento e Vini salva a vida do garoto. Zezinho revê a família que o ajudou quando ainda era um morador de rua. Os pais do Luigi explicam ao garoto como funciona o processo do término. Zezinho conta a Gleyce que fez uma pesquisa da esposa que o abandonou quando tinha dependência química e descobriu que ela deu seus filhos para adoção, mas que não tem mais informações. Otto se esquece do evento no CLL e chega ao local após ter sido encerrado. Sérgio pede para Durval fazer o recasamento na padaria. Renato diz a Ruth que ela está curtindo ser paquerada por Henrique e percebe cochicho entre eles.

Capítulo 249, quinta-feira, 02 de março

Gleyce revela ao filho que viu Celeste pela comunidade com um homem e ficou visivelmente nervosa quando ela se aproximou. Gleyce expõe que Celeste falou que ia na exposição, mas não apareceu. Jeff acha que Celeste está envolvida na fuga da Tânia. Ruth diz para Renato que a relação com Henrique é totalmente profissional e ainda manda o namorado ir embora da sua casa. Luísa fica brava com Otto por ausência no evento que prestigiava seu irmão. Nicholas cumprimenta Celeste na “Luc4Tech”; Raquel questiona a relação deles. Raquel investiga Nicholas e pergunta de onde conhece a Celeste; ele afirma que conhece a garota da entrevista de emprego. Pinóquio faz uma montagem de foto com ele e Lorena e admite para a Sara que está apaixonado pela garota. Sem querer, Luigi exibe o vídeo da Song terminando com ele no telão da sala de aula; amigos começam a rir pelo fato de Song ser insensível e acabar o namoro por vídeo. Song sai da sala chorando. Nanci tenta procurar seu celular no esconderijo que se esconde; ela briga e ataca Valdinéia. Ao ex-namorado, Song pede desculpa por vazar o vídeo; Luigi diz que não era culpa dela, mas que foi errado terminar por vídeo, já que existia amor. Jeff pergunta para Otto qual o futuro dele no trabalho.

Capítulo 250, sexta-feira, 03 de março

Nicholas liga o LUC2 para o Luca analisar e o chefe repara que não está natural. Luca diz a Celeste que está difícil esconder o LUC2 na empresa, ainda mais da Raquel e Brenda. Luca obriga Raquel a gerar um conteúdo que dê a entender que LUC1 e Lorena, de fato, são um casal. Pedro e Chloe decidem voltar a procurar a mãe biológica e pedem ajuda para Yuna. “Yupecho” suspeita que a professora substituta, Edite Pinheiros, possa ser a mãe biológica, já que ela apresenta traços parecidos. João conta a Poliana que deseja ficar com uma pessoa, mas que essa pessoa não percebe; os amigos se preparam para o beijo. Luca quer que Nicholas programe o LUC2 para se apaixonar por Lorena, já que a ideia é fazer o LUC2 se passar por LUC1. Luca Tuber diz a Celeste que está preocupado com as provas que Otto entregou para a polícia. Luca faz um vídeo de divulgação do LUC1, mencionando que o androide voltará e ainda, apaixonado por Lorena; Claudia não gosta nada do vídeo e conta para o Durval a exposição. Tânia compartilha com Celeste que tem um plano para Otto se, futuramente, ele alegar que o LUC2 pertence a ele.