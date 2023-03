Poliana Moça: resumo da novela de 20 a 24 de março

Nos próximos capitulos de Poliana Moça, Luísa diz para Otto que está incomodada com todo mundo falando que eles são um casal

Capítulo 261, segunda-feira, 20 de março

Raquel diz aos amigos que convidou o Luca para a festinha havaiana em sua casa; eles começam a falar mal do Luca no momento exato que ele chega no local. Luca admite que passava muito tempo no trabalho e que estava com saudades de ficar com os amigos. Gleyce se encontra com o capanga do Cobra e pede para conversar a sós com o chefe da comunidade. Abalado sentimentalmente, Luca resolve abrir o jogo com Jeff e todo esquema criminoso com Tânia, revelando que acabou se envolvendo e não consegue sair. Pinóquio grava um vídeo alegando que o outro androide [LUC2] no evento é uma cópia dele. Valdinéia invade a casa de Dona Branca; ela tira uma foto de Branca e envia para Waldisney. Nanci visualiza a foto no celular de Waldisney e fica desesperada. Durval esquece de fazer o bolo de casamento de Joana e Sérgio. Em diálogo com Branca, Valdinéia culpa Nanci pelas más escolhas, Branca fala que Waldisney é o criminoso da história. Valdinéia ameaça Branca. Pinóquio aparece no carro do Luca e o surpreende. Valdinéia obriga a Banca a pagá-la com todo dinheiro que tem. Pinóquio exige que Luca reverta tudo, anunciando que o LUC2 é a cópia dele, caso contrário dispara o vídeo na internet declarando toda a verdade.

Capítulo 262, terça-feira, 21 de março

Formiga sai da festa na casa de Raquel e vai até a padaria ajudar Durval a fazer um bolo de última hora. Claudia alerta ao marido que o bolo está horrível. O casamento de Sérgio e Joana se inicia. Branca expulsa Valdinéia da sua residência. Branca acaba se cortando e sangra pela casa toda. Tânia diz ao capanga que não vai marcar encontro com Gleyce. Celeste visualiza nas redes sociais a confraternização na casa da Brenda e Raquel. Mario e Luigi se vestem de cosplay e homenageiam os pais comparando-os com verdadeiros heróis sem capa, fazendo metáforas de jogos de videogame. Formiga retorna à festa havaiana com Celeste e incomoda os amigos. Nanci e Waldisney chegam na casa da Branca e se deparam com sangue pelo imóvel todo. Sérgio e Joana estão oficialmente recasados. Ruth fica com ciúmes do Renato conversando com a professora Edite. Zezinho visita Eugênia, Davi e as crianças e fala que a vida dele mudou graças a eles e ao CLL. Song e Helena alertam Bento e Éric que Gleyce está envolvida com os bandidos da comunidade. Pinóquio invade a “Luc4Tech”.

Capítulo 263, quarta-feira, 22 de março

Poliana dança coladinho com João e conversa sobre a relação deles. Dando alfinetadas, João expressa à Poliana que ela deve ficar com quem ela realmente gosta. Otto e Luísa também ficam juntos durante a festa de casamento. Branca e Antônio brigam com Waldisney, ele diz que vai se entregar à polícia. Waldisney se junta com Roger e Violeta na prisão. A bebida do casamento acaba, Durval disponibiliza mais bebida do seu depósito e Otto e Luísa se voluntariam para buscar. Na dispensa, a maçaneta da porta quebra e Otto e Luísa ficam presos. Pinóquio (LUC1) tem o primeiro encontro com o LUC2. Roger e Violeta chamam Waldisney de traidor por ter escapado pela primeira vez. LUC2 achava que era único. Pinóquio fala sobre liberdade e afeto para o novo androide. Na tentativa de abrir a porta, Luísa se machuca, ela e Otto quase se beijam. Pinóquio fica incomodado com a aproximação do LUC2 e Lorena. Pinóquio convida LUC2 para morar com ele. Claudia diz a Joana que viu troca de olhares entre Luísa e Otto. Pinóquio comenta com Poliana sobre ter outro irmão.

Capítulo 264, quinta-feira, 23 de março

Bento conta para Kessya sobre o boato que circula em que a mãe dela está envolvida com o Cobra. Depois de ser tão direto com Poliana e falar que ela deve seguir seu coração e ficar com quem gosta, João é evitado pela amada. Amigos e familiares comentam sobre a aproximação de Otto e Luísa na festa. Bento revela a Kessya que Helena contou para ele sobre Gleyce e a ligação com o Cobra; Kessya vai tirar satisfação. Os capangas da Cobra sequestram Luca para levar ao esconderijo de Tânia; ela quer saber se ele abriu a boca na festa na casa da Raquel. Entrando de volta no carro dos bandidos, Luca consegue espionar um grafite como ponto de referência do local da Tânia. Kessya quer saber da mãe se ela está realmente comprometida com o Cobra, Gleyce não tem muito o que explicar, só pede para a filha confiar. Pinóquio pergunta para Otto se ele teria outro filho ou outro androide. Benício tira nota baixa e Lorena pede para Gael contar o caso para Claudia

Capítulo 265, sexta-feira, 24 de março

Benício não dorme a noite para ficar mexendo no celular e ler os comentários dos haters. Luísa diz para Otto que está incomodada com todo mundo falando que eles são um casal. Jeff aconselha Luca a contar tudo à polícia, mas Luca manda o amigo cuidar da vida dele. Claudia entrega o TCC para a primeira revisão. Os amigos da faculdade pedem para Jeff revelar o que Luca expôs para ele na festa. Renato canta música romântica para Edite, mas Ruth chega e fica chateada com a aproximação deles. Renato acredita que a relação com Edite é profissional. Ruth expressa que cantar para colega não é nada profissional. “Yupechlo” encontra com Pinóquio e ele pede ajuda para os amiguinhos, alegando que tem outro androide se passando por ele na “Luc4Tech”. Pinóquio pede ajuda de Pedro, Chloe e Yuna para trazer LUC2 até a casa de máquinas da Escola Ruth Goulart. Benício dorme na aula. LUC2 pergunta para Luca se o jovem gosta dele de verdade ou é apenas uma sacada comercial. Celeste cria um perfil falso para dar em cima de André e provocar Raquel.