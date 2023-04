Poliana Moça: resumo da novela de 17 a 21 de abril

Nos próximos capítulos da novela Poliana Moça, finalmente, o beijo entre Otto e Luísa acontece

Capítulo 281, segunda-feira, 17 de abril

Raquel e Brenda avisam a Luca que o androide sumiu e ele fica preocupado. Davi solicita a Zezinho esperar mais tempo para o teste de DNA, porque o Pedro precisa processar toda informação. Celeste e Luca acham que Pinóquio está por trás do sumiço do LUC2. Após encontrar a família, João e Poliana descansam no hotel. O capanga de Tânia informa que João encontrou seus parentes, Celeste aparece e dá outra notícia ruim sobre o desaparecimento do LUC2. Na mansão de Otto, LUC2 explora o laboratório, mas Pinóquio não quer o outro androide no local. LUC2 remove Sara do armário; a robô demora para descobrir que tem outro androide pela casa. Pinóquio conta para o LUC2 que ele vai ter que ir para a casa de máquinas da escola. Durval e Cláudia conversam com Lorena sobre cirurgia. No Ceará, Otto, Luísa, Ruth, Poliana e João se preparam para ir embora. Francisco [Zé Geraldo Jr.], um policial disfarçado, se apresenta à família, ele vai escoltá-los até o aeroporto. Com tempo de sobra, Poliana e família decidem curtir um pouco a cidade.

Capítulo 282, terça-feira, 18 de abril

Poliana e João dançam forró no Ceará. Francisco convida Ruth para dançar e ela aceita. Através da tecnologia do laboratório, Pinóquio consegue levar o LUC2 até a casa de máquinas, mas Sara corta a internet e a comunicação entre os androides é interrompida. Sara fala para o Pinóquio que vai entregá-lo para Otto. Tânia está furiosa e preocupada com o sumiço do LUC2. Otto e Luísa não resistem e dançam coladinhos. Em um cenário romântico, finalmente, o beijo entre Otto e Luísa acontece. Ruth diz ao policial Francisco que não tem marido e que é solteira. Depois de aproveitar com segurança a cidade, Poliana e família vão embora do Ceará. Tânia vê o império desmoronando. A Cobra reúne diversos capangas e alerta que estão fortemente ameaçados e pede para vigiar todos da família de Poliana. Tânia obriga Celeste a visitar Roger na cadeia para descobrir informações do LUC2. Pinóquio danifica sistema da Sara para mantê-la em silêncio. Otto volta para casa e nota Sara com comportamento estranho. Em São Paulo, João conta para Davi que sentiu sede, fome e quase morreu no sertão. Lorena vai com capuz para escola para não mostrar rosto e se maquia escondida no banheiro. “Yupechlo” vai até a casa de máquinas e questiona presença de LUC2 no local. Celeste fala para Luca que, possivelmente, Raquel e Brenda foram responsáveis pelo sumiço do LUC2.

Capítulo 283, quarta-feira, 19 de abril

Luca acusa Brenda e Raquel sobre o desaparecimento do androide e as amigas se ofendem. Luísa conta para Joana e Claudia que ela beijou o Otto. Otto faz uma proposta de emprego para Sérgio e pede para ele conversar com Joana antes de dar a resposta. Para surpresa de Roger, Celeste visita o pai na cadeia; a garota diz que o LUC2 sumiu e acha que ele pode estar envolvido. Roger manda Celeste tomar cuidado, porque as coisas estão piorando, declarando que ela e Tânia podem ir à prisão. Poliana descobre que Pinóquio prejudicou o sistema da Sara. Sérgio também recebe proposta de trabalho de outra empresa. Gleyce avisa o capanga do Cobra que o líder da comunidade tem 24 horas para conversar com ela, senão fecha o CLL e diz para a população que foi culpa do vilão. Após consertada, Sara mostra imagens de Pinóquio furtando LUC2. Pinóquio fala para Poliana que só furtou o LUC2 por pena de uma vida sem liberdade. Otto e Luísa tentam dialogar sobre o acontecimento no Ceará, mas são interrompidos pela notícia do Pinóquio. Otto e Jeff vão atrás do LUC2 na Ruth Goulart, Otto percebe que está sendo seguido e dirige em ritmo de fuga. Cobra não aceita conversar com Gleyce e uma grande disputa de ameaças se inicia. Glória diz a Luísa que pensa em se aproximar de Celeste.

Capítulo 284, quinta-feira, 20 de abril

Tânia manda Celeste abordar Glória em busca de informações. Brenda e Raquel desejam ir embora da “Luc4Tech” por conta das grosserias de Luca; o jovem pede desculpas e implora para elas ficarem. Otto despista os perseguidores. Na Escola Ruth Goulart, Otto e Jefferson procuram por LUC2, assim como as crianças do “Yupecho”. Otto encontra LUC2 e o alarme dispara. Mesmo não tendo acesso ao GPS do LUC2, Luca recebe a notificação do alarme e fica preocupado. Gleyce avisa os amigos e pacientes que os atendimentos e o CLL vão ser encerrados por conta do Cobra. Brenda e Raquel tentam dar suporte ao Luca, elas alegam que sabem de tudo e que querem ajudá-lo. Luca admite às amigas que se envolveu com gente errada. As meninas sugerem a Luca contar o que sabe para a polícia. Um capanga da Cobra nota Otto saindo com o androide da escola. Gleyce resolve explicar para Kessya que é informante da polícia e que precisou manter segredo por segurança. O povo da comunidade fica revoltado com o Cobra e o fechamento do CLL. Sérgio pede ajuda a Joana para decidir sobre propostas de emprego e ele chega a um veredito. Notando o vício na vaidade, Durval recolhe toda maquiagem de Lorena. No laboratório, Otto e Jeff exploram o LUC2, Pinóquio chega e não gosta do que vê.

Capítulo 285, sexta-feira, 21 de abril

Chloe implora para Pedro aceitar a realização do teste de DNA e ele dá resposta. Lorena não quer ir para escola e fala para o pai que está doente. Otto diz a Poliana que está preocupado com as atitudes de Pinóquio e que cogita desligá-lo para sempre; Poliana pensa em uma solução. Tânia compreende que Gleyce está envolvida com a polícia e que deseja sair o mais rápido possível da comunidade. Tânia pede para Celeste convencer Luca a cobrar Otto para devolver LUC2. Glória visita Roger novamente na prisão e expõe que o filho traiu a ex-mulher (Verônica) com Tânia. Roger reconhece que ele não merece o amor da sua mãe. Em diálogo com Otto, Pinóquio pede para não ser desligado; Otto propõe uma condição ao boneco Pinóquio. Joana chama Luísa para um novo projeto profissional. Lorena entra em um site de clínica de estética enquanto mente que está doente para o pai. Celeste manda mensagem para Glória para tentar encontrá-la. Pedro e Chloe conversam com Zezinho, Pedro explica que ama os pais adotivos e que se Zezinho for o pai biológico significa que ele abandonou as crianças.