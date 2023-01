Poliana Moça: resumo da novela de 16 a 20 de janeiro

Nos próximos capítulos da novela Poliana Moça, Waldisney e Violeta invadem a casa da tia Luísa

Capítulo 216, segunda-feira, 16 de janeiro

Na mansão, Otto revela ao LUC1 (Pinóquio) que o androide não vai ser desligado, mas apenas com uma condição: contar tudo que sabe e viveu durante suas aventuras. João convida Poliana para o baile dançante do CLL. Celeste procura Tânia e pede ajuda para encontrar outra casa para morar. André derruba suco na Celeste e a jovem faz escândalo na padaria. Otto avisa Pinóquio que deseja acessar sua memória interna para obter as lembranças e imagens dos bandidos, mas antes, ele precisa ser desligado; Pinóquio fica confuso e desconfiado. Os amigos do Benício ficam preocupados com o bullying que o garoto está sofrendo por conta do visual. Ruth diz a Helô que quem fez a pintura na parede da escola foi o LUC1. Otto conta ao Pinóquio a história de como ele foi criado. Otto nota que as memórias do Pinóquio estão criptografadas e protegidas por uma senha. Tânia descobre que Roger encontrou Luca e intimida o vilão; ele disfarça alegando que foi até a ‘Luc4Tech’ para cobrar o garoto.

Capítulo 217, terça-feira, 17 de janeiro

Em conversa com seu capanga, Tânia afirma que vai pedir ajuda para Celeste vigiar Luca. Sérgio e Joana saem para outro encontro. Tânia decide revelar para Celeste que é a Cobra. Tânia alega que tudo que faz na comunidade é para o bem da população. Celeste fica mais decepcionada pela mãe mentir e esconder o segredo, do que ela ser a Cobra. Glória, Luísa e Poliana se deparam com Otto escondendo Pinóquio. Poliana diz para Otto que não era justo desligar o androide. Através da janela da casa de Dona Branca, André e Raquel olham a discussão de Tânia com Celeste na rua. André e Raquel decidem separar a briga e ajudar Celeste. Poliana fala para Otto que Pinóquio é um irmão que nunca teve. Benício tem pesadelos durante a noite e sonha com bullying. Luca e Roger se encontram na mata, Luca diz para o vilão que a Celeste pode ser uma espiã dentro da ‘Luc4Tech’. Roger confirma para Luca que a Tânia está de olho neles.

Capítulo 218, quarta-feira, 18 de janeiro

Luísa não gosta da existência do androide; Antônio fala para Luísa que o Pinóquio é simpático e deixa a casa mais alegre. Kessya e Song discutem por espaço na sala de dança. Eugênia fica preocupada com o paradeiro da mãe biológica dos filhos. Tânia aborda Celeste na rua e diz que ficou preocupada com a relação delas. Celeste faz Tânia prometer não mentir nunca mais. Tânia promete, mas declara que Celeste precisa estar preparada para saber toda verdade que ela faz como Cobra. Otto conta para Luísa que ele e Poliana vão voltar para casa; Luísa fica triste. Pedro convida Yuna para o baile, ela foge. Waldisney e Violeta vigiam Poliana na escola. Tânia ajuda o CLL com doação de um valor altíssimo. Eugênia e Gleyce agradecem Tânia, mas Dona Branca diz que é dinheiro sujo. Luísa se sente acolhida com a presença de Otto e Poliana e deseja que eles continuem morando em sua residência. Pedro questiona Yuna o motivo dela fugir quando ele a convidou para o baile; ela disse que ficou com vergonha, mas aceita o convite. Chloe fica chateada pelo irmão convidar sua amiguinha para o baile. Waldisney e Violeta comentam com Roger que Pinóquio está na casa da tia de Poliana. Escondido, Luca escuta Brenda falar para Raquel que Otto tem um projeto novo e que Jefferson será seu novo funcionário.

Capítulo 219, quinta-feira, 19 de janeiro

Em diálogo com seu papai, Chloe fala que ficou triste pelo irmão chamar Yuna para o baile e que agora não tem par. Luigi pergunta ao irmão Mario se ele já tem par; ele diz que queria chamar a Lorena, mas tem vergonha em levar um fora. Poliana comenta com João que Marcelo foi o grande amor da vida da tia Luísa, mas que ela poderia ser feliz com o Otto. Ao pai, Poliana diz que aceita voltar para casa se ele for o par da tia Luísa no baile. Otto afirma a Sara que mudou de ideia e anuncia que vai passar mais uns dias na casa da Luísa. Celeste fala para Formiga que mudou de opinião e quer ir com ele ao baile, Formiga revela que agora quem não quer é ele. Roger obriga Waldisney e Violeta a invadirem a casa de Luísa para verificar se Pinóquio de fato está lá. Tânia conta para Celeste que os funcionários estão tramando para ela, mas que vai deixar os vilões buscarem LUC1 para depois roubá-lo Tânia solicita à Celeste para ficar na cola do Luca. Celeste pergunta se Tânia revelou ser a Cobra para pedir que ela fique de olho no Luca. Cobra afirma que um dia Celeste vai assumir seu posto e presenteia a filha com um carro luxuoso. Tânia pede novamente para Celeste vigiar Luca e a filha confirma o desejo da mãe. Mario finalmente convida Lorena para o baile.

Capítulo 220, sexta-feira, 20 de janeiro

Poliana bola um plano para Luísa e Otto irem juntos ao baile. No dia do evento, Waldisney e Violeta invadem a casa de Luísa. Tânia pede para o capanga observar Waldisney e Violeta e recuperar o Pinóquio assim que eles colocarem as mãos. Pela doação significativa ao CLL, Tânia será homenageada no baile. Poliana fica assustada e sem ar quando vê Tânia. Otto fala com Tânia e eles se encaram; ela pede para Otto cuidar bem da menina. Para desbloquear a segurança digital, Waldisney corta o fio da caixa de circuito elétrico na casa de Luísa. Pinóquio liga novamente. Mesmo com a presença de Tânia, Poliana decide ficar no baile. Pinóquio prepara armadilhas para Waldisney e Violeta. Roger vai até a festa do CLL para vigiar tudo e a todos.