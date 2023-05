Poliana Moça: resumo da novela de 15 a 19 de maio

Nos próximos capítulos de Poliana Moça, LUC2 pede para Tânia o transformar em um menino de verdade

Capítulo 301, segunda-feira, 15 de maio

Jeff e Otto descobrem que Luca foi preso e Otto promete ajudá-lo, já que o jovem colaborou para capturar Tânia. Renato fala sobre a comissão de formatura para a turma de Poliana. Muitos alunos concordam que Poliana é a melhor pessoa para representar a turma, mas Song e Helena não. Nicholas avisa todos os funcionários da “Luc4Tech” que, a pedido do pai do Luca, ele vai comandar a empresa. Renato diz que vai fazer uma reunião para votação do representante da turma na comissão. Helena não dá satisfação para os pais para onde foi depois da escola, Davi e Eugênia acreditam que ela está fazendo isso para provocar, por conta da proposta que Davi recebeu para mudar de cidade. Brenda e Raquel falam para o “Magabelo” que Gael rompeu o contrato e está fora do canal. Francisco encontra com Ruth em São Paulo. Helena vai para a casa da tia Claudia; Claudia tenta acalmar a sobrinha. Brenda se emociona com Antônio e Branca se divertindo juntos; a jovem quer saber sobre as experiências de pessoas casadas. Davi vai até a casa de Cláudia e Helena se recusa a voltar com o pai. Davi afirma que não vai voltar para casa sem a filha. Helena declara que vai morar com a tia e que até criou um plano para se emancipar.

Capítulo 302, terça-feira, 16 de maio

Após sair do canal do “Magabelo”, Gael é excluído do irmão Benício e dos amigos. Claudia aconselha o irmão Davi para estar mais presente na vida da família e respeitar o espaço dos filhos. Davi deixa a Helena dormir na Claudia, mas pontua que enquanto Helena depender dele, ela vai para onde ele quiser. Depois de ouvir os ensinamentos de Branca e Antônio, Brenda fala para Jeff que aceita se casar com ele. Pensando melhor, André diz para Raquel que apoia os sonhos da namorada e depois conversam sobre o relacionamento à distância. Brenda expõe que quer um casamento no civil e só com a família e amigos. Dias se passam e ocorre a festa de casamento de Jeff e Brenda. Poliana pergunta a Luísa se ela pensa em se casar com Otto. Francisco visita Ruth na escola, Renato chega no momento e confronta Francisco.

Capítulo 303, quarta-feira, 17 de maio

Mario, Benício e Lorena ficam chateados com a saída de Gael do canal e continuam evitando o garoto. Renato se apresenta como ex-namorado de Ruth para Francisco. Francisco revela que ele e Ruth são mais que amigos. Nanci visita Waldisney na cadeia, ela fica triste que o amado vai ser transferido para o presídio e chora porque o contato vai ser menor. Waldisney expressa à Nanci que ela merece alguém melhor e pede para esquecê-lo. Na cadeia, Roger pede para Glória cuidar da Celeste, porque ela não tem culpa de nada. Otto liga Pinóquio novamente, conta que Tânia foi presa e agradece pela coragem no sequestro. Sobre virar um menino de verdade, Otto comenta com Pinóquio que só Deus pode dar vida, mas que fez algumas modificações no sistema dele. Violeta se despede do pai na cadeia e pergunta se ele a perdoa. Poliana diz para João que sentiu a falta dele no final de semana. Mario, Benício e Lorena reconhecem que foram duros com Gael e pedem desculpas ao menino. Renato declara que Song liderou a votação para representante na comissão de formatura; colegas de sala desconfiam de sabotagem. O CLL é reinaugurado, Gleyce fica triste que nenhum morador foi até o local prestigiar.

Capítulo 304, quinta-feira, 18 de maio

Pronta para o mochilão, Raquel se despede de Brenda. Davi vai até a porta da escola e observa os filhos felizes com os amigos e entende o motivo deles não quererem ir embora da cidade. André muda de ideia de última hora e decide viajar com Raquel. Com a casa só para a Brenda, Jeff decide morar junto com a esposa. Gleyce é surpreendida pelos moradores da comunidade elogiando e ovacionando seu trabalho na porta da instituição. Francisco diz que deseja passar mais tempo com Ruth e a pede em namoro, ele fala que se deu bem logo de cara e que nenhuma experiência foi como essa; Ruth aceita. Helena continua desprezando o pai. Durval comenta com Formiga que pensa em fechar as portas da padaria. Glória recebe uma visita na mansão. LUC2 encontra com Tânia na cadeia.

Capítulo 305, sexta-feira, 19 de maio

Poliana recebe um vídeo em anônimo da Song burlando a urna. Celeste é quem visita Glória, com medo, ela chora por não ter onde morar. Celeste diz a Glória que perdeu o emprego e que foi expulsa de casa pela dona do imóvel, após descobrirem que ela é filha de criminosos. LUC2 pede para Tânia o transformar em um menino de verdade, mas Tânia declara que para ela sair de lá, o androide deve procurar por Valdinéia. Otto se depara com Celeste na casa dele e fica bravo. Formiga diz para Durval que seria bom ele inovar no cardápio e comenta que deseja fazer um curso de gastronomia. Otto fica furioso com Glória por deixar Celeste entrar na mansão, já que ela é filha do Roger; Glória diz que jamais vai deixar a neta dela passar por sufoco. Otto rebate Glória, alegando que ela está cometendo o mesmo erro de confiança que tinha com Roger. Davi e Eugênia armam pegadinha do bem e dão um anel de formatura para Helena, anunciando que ela vai passar a formatura com os amigos. Formiga conversa com Otto e fala de um favor que ele está devendo ao garoto; Otto declara que vai pagar o curso de gastronomia para Formiga e pede para ele escolher a melhor faculdade. Glória conta para Otto que vai sair da casa dele e voltar para o apartamento com Celeste; Otto não deixa e propõe à Celeste morar na mansão. Otto impõe algumas condições: que Glória não incentive Celeste a se aproximar de Luísa e Poliana e nem que saiba da vida pessoal dele.