Poliana Moça: resumo da novela de 12 a 16 de dezembro

Nos próximos capítulos da novela Poliana Moça, cães farejadores da Polícia encontram Poliana e LUC1 (Pinóquio)

Capítulo 191, segunda-feira, 12 de dezembro

Alunos da Ruth Goulart comentam o fato de Roger ser preso em flagrante no cativeiro onde estava Poliana. Otto conta para a mãe, Glória, que Roger foi preso; a matriarca pede desculpas para Otto por não ter acreditado nele no passado. Agente da polícia entrega para Otto itens de Poliana deixados na cena do cativeiro; o pai da jovem desaparecida nota que, junto, veio o celular do LUC1 (Pinóquio). Otto quer saber porque Pinóquio está envolvido no caso e acredita que pode descobrir pistas através do aparelho celular. A bateria do LUC1 descarrega no meio da floresta; Poliana deixa o amigo para trás e vai em busca de ajuda. Otto e Luísa descobrem pistas de LUC1 (Pinóquio) no sequestro. Glória vai à cadeia visitar Roger e fala do desgosto que está sentindo. LUC1 é carregado através de luz solar. Delegado da polícia notifica Otto que encontrou rastros de Poliana na floresta. Lorena, Gael e Benício, Pedro, Chloe e Mario enganam as respectivas mães, alegando que vão se encontrar para brincar, enquanto na verdade, eles vão para a mata atrás de Poliana. Com nó na garganta, João desabafa e chora nos braços do Durval ao falar sobre o amor que tem por Poliana. Um homem misterioso que vive na mata aborda Poliana.

Capítulo 192, terça-feira, 13 de dezembro

Poliana foge do homem da mata e cai de um barranco. Luca Tuber diz para Violeta e Waldisney que está indignado com a história do Roger e quer saber onde está o LUC1. Através de um telefonema, Otto pergunta para Jefferson se o Pinóquio apareceu recentemente na ‘Luc4Tech’. LUC1 (Pinóquio) encontra Poliana desacordada. O homem misterioso da mata ajuda Poliana a sair do barranco. Capangas da Tânia vão para a floresta atrás da Poliana. Um desconhecido paga a fiança de Otto. Tânia fica preocupada com o desaparecimento de Poliana, já que precisava devolver a menina para a família. As mães das crianças dos clubinhos descobrem que eles mentiram e os proíbem de sair de casa. Waldisney e Violeta avisam Tânia que Jefferson pode ser um espião na ‘Luc4Tec’. Roger vai até a casa de Luísa encontrar a família. Otto admite que ele pagou a fiança e pede que o irmão diga onde está sua filha. Após muita desconfiança, Jefferson revela para Raquel que é um espião da Onze, empresa de Otto. Tânia obriga Waldisney e Violeta a irem com os capangas atrás da Poliana. Roger coopera com informações e a polícia invade a casa; era tudo uma emboscada para obter a confissão do malvado. Roger volta à cadeia da delegacia.

Capítulo 193, quarta-feira, 14 de dezembro

Violeta e Waldisney vão atrás de Poliana e LUC1 (Pinóquio). Depois de serem flagrados mentindo para os pais, os meninos dos clubinhos tentam pensar em outro plano. A turma do colegial relembra histórias com Poliana: Kessya diz que Poliana sempre acreditou e a incentivou no balé. Luigi alega que a jovem o incentivou com as produções de filmes. Bento afirma que ela foi responsável pela adoção dele com Ruth. Éric fala que ela sempre o aconselhou. Helena lembra que Poliana tinha um jeito de forçar amizade, mas com o tempo ela percebeu que se não fosse a garota, ela não teria amigos. Song se sente mal de tirar sarro dela, porque Poliana sempre foi boa com ela. Depois de muitas recordações, amigos pensam em fazer uma festa surpresa caso Poliana volte. Raquel se une a Jefferson e tenta obter informações com Luca. Waldisney, Violeta e os capangas da Cobra caem em uma armadilha. Otto chora no quarto de Poliana. Sem saída, Waldisney pede ajuda ao Pinóquio; o androide nega. O senhor misterioso da mata solicita que Poliana e LUC1 sigam sozinhos pela floresta. Jeff chega em sua casa e se depara com dois capangas.

Capítulo 194, quinta-feira, 15 de dezembro

Cães farejadores da Polícia encontram Poliana e LUC1 (Pinóquio). Na casa de Jefferson, capangas de Tânia sequestram o jovem. Luca obriga meninos do ‘Magabelo’ a gravarem live e enrolar os fãs sobre sumiço do LUC1. Pinóquio desconfia da veracidade dos policiais. Família e amigos comemoram com a notícia de Poliana. Pinóquio escapa dos policiais. Henrique pergunta para a irmã Helô, como ela tá depois de Ruth assumir namoro com Renato e se ela ainda ama o professor de música. Os bandidos escapam da armadilha; Waldisney notifica Tânia que a polícia encontrou Poliana; Tânia fica nervosa e pensa em dar um fim em Violeta e Waldisney. Em conversa com a Claudia, Joana retoma o assunto sobre o relacionamento de Sérgio e diz que ainda ama o ex-marido. Ruth chega em casa e se depara com Renato esticado no sofá; o namorado folgado pede para ela fazer uma comidinha caseira. Poliana relata para polícia que não quer sair da mata sem Pinóquio. Waldisney e Violeta voltam para o esconderijo e enfrentam a fúria de Tânia.

Capítulo 195, sexta-feira, 16 de dezembro

Sérgio convida Joana para assistir um filme no cinema. Brenda vai jantar na casa da sogra achando que Jeff ia estar lá; a família não sabe onde ele está. Pedro e Chloe rezam agradecendo a Deus por ter encontrado Poliana; eles perguntam para Eugênia sobre os pais biológicos. LUC1 (Pinóquio) vai até a Ruth Goulart e encontra uniforme. Waldisney e Violeta ficam preocupados com o futuro. Poliana volta para casa e é recebida pela família. Jeff é sequestrado; bandido manda ligar para a mãe. No telefone, Jeff declara para a mãe que precisou fazer uma viagem de última hora e que Vini precisava de ajuda no Nordeste. Pinóquio reforma a casa de máquinas da Ruth Goulart para morar no local. Lorena fala para a prima Poliana que auxiliou na investigação, encontrando o cartão de crédito de Roger no local do sequestro. Poliana anuncia para todos que escutou a voz de Roger no cativeiro. A família de Jeff estranha a viagem de última hora dele. Aflitos com atitudes de Tânia, Waldisney e Violeta pensam em agir.