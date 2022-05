Personagem de Johnny Massaro em 'Além da Ilusão' vai mexer com Isadora

Johnny Massaro entra para o elenco de 'Além da Ilusão' como Nelsinho e marcará a fase rebelde da personagem Isadora (Larissa Manoela)

CARAS Digital Publicado em 10/05/2022, às 13h22

O ator Johnny Massaro (30) está de volta às novelas ao entrar o elenco de Além da Ilusão, trama das 6 da Globo. Ele vai interpretar Nelsinho, um rapaz de caráter duvidoso e que vai marcar a fase rebelde da vida de Isadora (Larissa Manoela).

Na história, Isadora estará passando por uma fase difícil. Ela ficará frustrada ao ver Davi/Rafael (Rafael Vitti) assumir que é pai de Toninho e também ao cometer um erro de medida em uma encomenda da primeira-dama. Assim, ela começará a andar com o grupo de Nelsinho e Tavito (Rafael Gualandi). A mocinha vai participar da Gincana no motoclube e deixará todos preocupados. Joaquim (Danilo Mesquita) ficará apreensivo ao vê-la andando com Nelsinho porque sabe que ele tem um caráter duvidoso e é conhecido por se aproveitar das jovens.

Johnny Massaro comemora seu personagem em Além da Ilusão

O ator Johnny Massaro está empolgado com o novo desafio na carreira. “Estou especialmente animado. Acho que tem a ver com o fato de ser o primeiro trabalho depois dos 30”, disse ele, que ainda definiu como é seu novo personagem. “O Nelsinho personifica o machismo, a falta de escrúpilos e o elitismo. É cínico, sedutor e rebelde. Mas, embora seja possível falar de uma personalidade corrompida pelo sistema e pelo abandono afetivo, suas atitudes não têm justificativa nem merecem nenhuma flexibilização do olhar”, contou.

Então, o artista ainda comentou sobre a relação de Nelsinho e Isadora. “Ele enxerga a Isadora como uma coisa a ser conquistada. Ele se aproveita de um momento de fragilidade dela para achar a sua própria força, como um bom covarde”, declarou.

Por fim, Johnny revelou como foi trabalhar com a atriz Larissa Manoela. “Ela é magnética. Tem talento, carisma e estrela. A intuição de que seria fácil trabalhar com ela se confirmou logo na primeira cena. Descobrimos até uma explicação astrológica para isso: ambos somos capricornianos com ascendente em peixes!”, relembrou.

Fotos de Johnny Massaro em cena da novela da Globo: