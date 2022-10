Pantanal: Veja como será a cena da morte de José Leôncio

José Leôncio morrerá na sala de sua casa após momento emocionante no último capítulo da novela Pantanal. Saiba como será!

No último capítulo do remake da novela Pantanal, da Globo, José Leôncio (Marcos Palmeira) vai morrer em uma sequência emocionante. A morte dele acontecerá pouco depois do casamento com Filó (Dira Paes) e após ele ver a foto do Velho do Rio (Osmar Prado).

Na sequência, segundo o site Gshow, José Leôncio acorda com muita dor no peito e vai para a sala. Ele diz que vai pedir para o filho Jove levá-lo ao médico e olhará para a foto do Velho do Rio na parede. “Ô, pai... Eu sempre quis tanto o senhor e nem num retrato o senhor aparece para mim?”, diz ele. Então, pela primeira vez, o fazendeiro consegue ver a imagem do Velho do Rio no retrato.

José Leôncio leva o retrato até o sofá e morre ao sofrer um ataque do coração. Pela manhã, Filó acorda e encontra José Leôncio morto na sala. Ela grita e todos da casa também acordam e ficam desesperados.

Após a sua morte, José Leôncio vai reencontrar o pai. Ele e o Velho do Rio vão conversar sobre tudo o que aconteceu na vida deles desde que se viram pela última vez. Então, o Velho do Rio passará o seu lugar de guardião da natureza para o filho.