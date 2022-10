Pantanal: Saiba o que vai acontecer no último capítulo da novela

Casamento triplo, morte de José Leôncio e reencontro com o Velho do Rio. Saiba o que esperar do último capítulo da novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 07/10/2022, às 09h47

Nesta sexta-feira, 7, o público do remake da novela Pantanal, da Globo, vai conferir o último capítulo da trama, que promete muitas emoções. O desfecho da novela vai ter casamento, morte e reencontros. Confira:

No final da novela, Tadeu (José Loreto) finalmente vai conquistar a sua tão desejada sela de prata. Após uma corrida contra os irmãos, ele consegue o direito de ficar com o item que foi de Joventino (Irandhir Santos).

José Leôncio (Marcos Palmeira) vai se casar com Filó (Dira Paes). Eles vão subir ao altar junto com outros dois casais: José Lucas (Irandhir Santos) e Irma (Camila Morgado) e Tadeu (José Loreto) e Zefa (Paula Barbosa. A festa será muito animada. Inclusive, Zefa vai revelar que está grávida de Tadeu.

Pouco tempo depois, José Leôncio vai até a sala da casa da fazenda e verá que consegue enxergar o Velho do Rio (Osmar Prado) na fotografia que Jove (Jesuíta Barbosa) tirou.

José Leôncio ficará muito emocionado ao conseguir ver a foto do pai. Assim, ele terá um encontro sobrenatural com o Velho do Rio e os dois vão conversar sobre tudo o que aconteceu. Além disso, o Velho do Rio passará o seu lugar de guardião da natureza para o filho. Na sequência, Filó aparecerá na sala e verá que José Leôncio está em uma poltrona. Ao se aproximar, ela percebe que o marido está morto e sofre muito.

O velório de José Leôncio também promete emocionar o público com o sofrimento dos filhos e peões do fazendeiro. Logo depois, Filó terá que assumir o lugar de comandante da fazenda e vai sofrer com a ausência do marido. Ela ficará esperando por um reencontro com José Leôncio, mas ele nunca aparece para ela. Enquanto isso, José Leôncio, como o Velho do Rio, aparece para os filhos de Juma e Irma no desfecho da trama.