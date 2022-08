Pantanal: Velório de José Leôncio promete emocionar o público

José Leôncio morre no final da novela Pantanal em uma sequência emocionante e terá velório comovente na trama

Na reta final da novela Pantanal, da Globo, o público vai se emocionar com as cenas da morte e do velório de José Leôncio (Marcos Palmeira). O fazendeiro morre uma sequência comovente e o velório também será comovente.

Nas cenas, segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, José Leôncio morre pouco depois do seu casamento com Filó (Dira Paes). O velório dele acontecerá em uma chalana. O caixão com o corpo dele será levado pelo Rio e acompanhado dos peões e integrantes da família.

A cena deverá ser gravada nos próximos 15 dias na Ilha da Gigoia, no Rio de Janeiro. A sequência está sendo trabalhada com muito cuidado pela equipe de direção da novela para ser muito especial.

Saiba como foi a morte de José Leôncio na primeira versão de Pantanal

Na primeira versão de Pantanal, José Leôncio morreu no último capítulo da novela. Na história original, José Leôncio sofreu um infarto no final da trama, logo após se casar com Filó. Então, ele foi encontrar seu pai, o Velho do Rio, e ouviu a história do desaparecimento dele. O Velho do Rio conta para o filho que morreu ao ser picado por uma cobra e seu corpo desapareceu quando se encantou em uma sucuri para proteger o Pantanal. Assim, José Leôncio seguirá os passos do pai e se tornará o novo Velho do Rio.