Pantanal: Saiba quem vai morrer na reta final da novela

A novela Pantanal está chegando ao fim e novas mortes vão acontecer nos próximos capítulos. Saiba quem terá um destino trágico!

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 10h17

A novela Pantanal terminará no mês de outubro e o público ainda vai conferir cenas trágicas na trama. Nos próximos capítulos, novas mortes vão acontecer. Saiba quem vai morrer na reta final da novela!

Nesta semana, o personagem Roberto (Cauê Campos) vai morrer afogado. Ele estará em um passeio de barco com Solano (Rafa Sieg), que usará o momento a sós para se vingar do rapaz. Isso porque ele desconfia que Roberto saiba que ele está por trás do tiro que foi dado em José Lucas (Irandhir Santos). Durante o passeio de barco, Solano e Roberto serão surpreendidos com a chegada de uma sucuri. Os dois ficam assustados e caem na água. Solano consegue voltar para o barco, mas não ajuda o rapaz, deixando ele morrer afogado. Ao voltar para a fazenda, o capanga diz que o rapaz morreu ao ser atacado por uma sucuri e provoca uma revolta contra os animais na região.

Juma tira a vida de capanga

Nos capítulos seguintes, será a vez de Solano perder a vida. Ele vai virar alvo das desconfianças dos moradores da região sobre a morte de Roberto, já que todos acreditam que o rapaz foi morto. Assim, Solano decide fugir e vai até a tapera de Juma (Alanis Guillen). Lá, ele sequestra Juma, mas vai se dar mal. A jovem se transforma em onça e mata o vilão.

O final trágico de Tenório

Pouco depois, Tenório (Murilo Benício) vai se vingar de Alcides (Juliano Cazarré), mas vai se dar mal. O vilão vai castrar o peão para se vingar da traição dele e de Maria Bruaca (Isabel Teixeira). A cena deverá acontecer na tapera e ficará subentendida sobre o que vai acontecer, já que a cena sangrenta não deve ser exibida. Então, Alcides ficará com sede de vingança.

Alcides vai atrás de Tenório com a zagaia de José Leôncio (Marcos Palmeira) e os dois brigam, No meio da confusão, o peão consegue deixar o ex-patrão ferido. Assim, uma sucuri aparece e arrasta o corpo de Tenório para dentro do rio e tira a vida dele.

A despedida de José Leôncio

Nos últimos capítulos, o fazendeiro José Leôncio também vai morrer. Logo após o seu casamento com Filó (Dira Paes), o fazendeiro vai descansar e morrerá sozinho, indo ao encontro do Velho do Rio (Osmar Prado), que é o seu pai. O velório de José Leôncio promete ser emocionante e acontecerá na chalana de Eugênio (Almir Sater), com a presença da família e dos peões da fazenda.

