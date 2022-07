Pantanal: Público se emociona com o pedido de casamento de Tibério e Muda

Tibério pede Muda em casamento na novela Pantanal e os telespectadores vibram: 'Top 1 das cenas mais bonitas da TV brasileira'

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 21h56

Os telespectadores da novela Pantanal, da Globo, ficaram encantados com a cena do pedido de casamento de Tibério (Guito) e Muda (Bella Campos), que foi exibida na noite desta quarta-feira, 6. Na sequência, o peão se ajoelhou na frente da amada com o anel de noivado que foi de sua mãe e fez o tão esperado pedido de casamento.

Na cena, Tibério disse: “Esse anel foi da minha mãe. Eu prometi que só ia entregar ele para quem fizesse o meu coração saltar mais que burro xucro... Confesso que, depois de rodar esse mundo afora, já tinha aceitado levar ele comigo pro caixão”. Então, Muda respondeu: “O que eu posso dizer, Tibério? Você me resgatou para vida... Você me ensinou o que era respeito... O que era amor... E eu quero me sentir, para sempre, como eu sinto quando você olha para mim”. Assim, ela aceitou o pedido e os dois saíram felizes e de braços dados.

Nas redes sociais, o público vibrou com o momento e vários internautas deixaram comentários sobre a cena. “Tibério pedindo a Muda em casamento é o Top 1 das cenas mais bonitas da TV brasileira”, escreveu um fã. “O Tibério e a Muda são tão fofos”, afirmou outro. “Eles felizes enche meu coraçãozinho de amor”, declarou mais um.

Confira mais reações dos telespectadores da novela Pantanal:

Desculpem, mas o melhor casal da novela são Tibério e Muda.

Nada tóxicos, fofocam juntos, a Muda mudou muito e o Tibério nunca desistiu dela #Pantanal — thaís ♡ (@yeyamach) July 7, 2022

o tiberio e a muda que fofura meu deus do céu 🥹🥹🥹🥹🥹 — gi (@gizoca1) July 7, 2022

que cena mais lindinha essa da Muda aceitando casar com o Tibério, eles felizes enche meu coraçãozinho de amor 🥺 — Nanda 🐝 | twd spoilers (@lovsrhees) July 7, 2022

O Tibério e a muda são tão fofos 😍 #Pantanal — Bru Monteiro (@B_de_Brunna) July 7, 2022

Tibério pedindo a muda em casamento top 1 cenas mais bonitas da TV brasileira — Larga mão Tibério (@gfariawx) July 7, 2022