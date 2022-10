Pantanal: Guta e Marcelo vão ter final diferente. Saiba qual!

Autor do remake de Pantanal decide fazer uma mudança simbólica no final de Guta e Marcelo e o final será diferente da versão original de 1990

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 09h32

Na reta final do remake da novela Pantanal, da Globo, os personagens Guta (Julia Dalavia) e Marcelo (Lucas Leto) vão ter um final diferente da versão original, exibida na década de 1990. Segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, o autor Bruno Luperi fez uma mudança no final do casal em relação ao que foi escrito por seu avô, Benedito Ruy Barbosa, no passado.

Nas cenas, Guta e Marcelo não devem se casar. Na primeira versão, os dois se casaram logo após a cena do casamento de José Leôncio e Filó. A mãe dele, Zuleica, aproveitou que o padre estava na região e pediu para ele dar uma benção para o jovem casal.

Agora, Guta e Marcelo vão estar como convidados no casamento de Josê Leôncio e Filó, mas não vão se casar na mesma data. Eles vão ficar apenas curtindo a festa e ela até dançará com Alcides (Juliano Cazarré) em um sinal de paz.

A novela Pantanal chegará ao fim na sexta-feira, 7 de outubro, e será substituída por Travessia, de Gloria Perez, que estreia em 10 de outubro.