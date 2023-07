Mulheres Apaixonadas: cena icônica da surra de Dóris é editada para ir ao ar

Internautas ficam com as opiniões divididas com a reexibição da cena da surra de Dóris (Regiane Alves) na novela Mulheres Apaixonadas durante o Vale a Pena Ver de Novo

Na tarde desta terça-feira, 18, a TV Globo reexibiu a cena icônica da surra de Dóris (Regiane Alves) na reprise da novela Mulheres Apaixonadas no Vale a Pena Ver de Novo. Porém, a cena foi editada e cortada para caber no horário da tarde – já que a trama original foi exibida na faixa das 9 da noite. Assim, os internautas foram às redes sociais para comentar sobre a cena novamente na TV.

Na cena icônica, Carlão (Marcos Caruso) bate na filha, Dóris (Regiane Alves), com o seu cinto após a jovem tratar mal os seus avós, que moram com a família no apartamento. Ele perde a paciência com o jeito irônico da filha e decide dar uma lição nela. Carlão persegue a jovem pelo quarto dela enquanto bate nela, que diz que nunca vai perdoar o pai.

Nas redes sociais, alguns internautas reclamaram dos cortes na reexibição. “Valeu, Globo, cortaram a icônica e esperada surra da Dóris”, disse um telespectador. “Tão cortando a surra da Dóris”, escreveu outro. “A Globo cortou o máximo possível a cena que a Dóris leva uma surra. Todo mundo aguardando para ver e recebeu o mínimo do mínimo”, declarou mais.

Enquanto isso, outros internautas aprovaram a cena na TV novamente. “Veio aí a tão esperada cena da Dóris. Que cena”, declarou um fã. “Eita que delícia a Dóris tomando umas cintadas”, escreveu outro.

Eita q delícia a Doris tomando umas cintadas #MulheresApaixonadas — little sereio (@RUYYZINHO) July 18, 2023

Veio aí a tão esperada surra da Dóris na reprise de #MulheresApaixonadas. Que cena! Digam aí, o que acharam? 👀 pic.twitter.com/LDcrc6e3QS — QG Regiane Alves (@QGdaRegiane) July 18, 2023

A globe assim com a cena da Doris #MulheresApaixonadaspic.twitter.com/NpZyT2tktO — Coisa aleatória M&M (@sandyvidel) July 18, 2023

Valeu, Globo, cortaram a icônica e esperada surra da Doris 🤡#MulheresApaixonadas — Fernando (@FernandoPatto) July 18, 2023

Nova novela da Globo

Nesta terça-feira, 18, a TV Globo divulgou a primeira foto das sete protagonistas do remake da novela Elas Por Elas, que será exibida na faixa das 18h após o fim de Amor Perfeito. Na foto, o público pode ver Maria Clara Spinelli, Karine Teles, Deborah Secco, Késia, Isabel Teixeira, Thalita Carauta e Monica Iozzi com os figurinos de suas personagens.

A história vira em torno de um grupo de sete jovens que se conheceram em um curso de inglês. Elas ficaram muito amigas e dividiram vários momentos da vida, mas romperam a convivência após um fim de semana na praia. Anos mais tarde, elas se reencontram com as vidas transformadas. Lara (Deborah Secco) decide reunir o seu antigo grupo de amigas: Taís (Késia), Helena (Isabel Teixeira), Adriana (Thalita Carauta), Renée (Maria Clara Spinelli), Natália (Monica Iozzi) e Carol (Karine Teles). No entanto, o reencontro delas vai resgatar mágoas e conflitos do passado.