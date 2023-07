Globo revela a primeira foto das protagonistas do remake de Elas Por Elas

Sete atrizes vão protagonizar a novela Elas Por Elas, que é uma releitura da trama de Cassiano Gabus Mendes da década de 1980

Nesta terça-feira, 18, a TV Globo divulgou a primeira foto das sete protagonistas do remake da novela Elas Por Elas, que será exibida na faixa das 18h após o fim de Amor Perfeito. Na foto, o público pode ver Maria Clara Spinelli, Karine Teles, Deborah Secco, Késia, Isabel Teixeira, Thalita Carauta e Monica Iozzi com os figurinos de suas personagens.

A novela é uma releitura da trama escrita por Cassiano Gabus Mendes na década de 1980. O remake é feito por Thereza Falcão e Alessandro Marson, com direção artística de Amora Mautner e direção de gênero de José Luiz Villamarim.

A história vira em torno de um grupo de sete jovens que se conheceram em um curso de inglês. Elas ficaram muito amigas e dividiram vários momentos da vida, mas romperam a convivência após um fim de semana na praia. Anos mais tarde, elas se reencontram com as vidas transformadas. Lara (Deborah Secco) decide reunir o seu antigo grupo de amigas: Taís (Késia), Helena (Isabel Teixeira), Adriana (Thalita Carauta), Renée (Maria Clara Spinelli), Natália (Monica Iozzi) e Carol (Karine Teles). No entanto, o reencontro delas vai resgatar mágoas e conflitos do passado.

Isabel Teixeira corre na São Silvestre

A atriz Isabel Teixeira, que interpretou a Maria Bruaca no remake da novela Pantanal, da Globo, mostrou que também adora uma corrida! No dia 31 de dezembro de 2022, ela correu na São Silvestre, em São Paulo. A artista foi flagrada no meio dos atletas que disputaram a prova nas ruas da capital paulista no último dia de 2022.

Esta foi a segunda vez que ela fez parte da corrida. Em entrevista na Globo, ela se divertiu ao falar sobre a empolgação para a corrida. “Troféu da persistência, eu vou até o fim hoje, até o fim! Ó que beleza a mulherada se aquecendo ali. Eu vou atrás delas!”, contou.