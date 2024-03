Marcos Palmeira faz homenagem para a esposa com foto inédita do casal

No ar na novela Renascer, Marcos Palmeira encanta ao mostrar foto inédita ao lado da esposa em data especial

O ator Marcos Palmeira, que interpreta o José Inocêncio na novela Renascer, da Globo, fez uma homenagem especial para sua esposa, Gabriela Gastal. Em seu perfil nas redes sociais, ele celebrou o aniversário da amada e compartilhou uma foto inédita do casal.

Na legenda, ele falou sobre a admiração que sente por ela. "Hoje é o dia dela. Uma mulher incrível, sensível, que consegue elevar qualquer astral! Muita gratidão por ter sido premiado com esse encontro onde aprendo a cada dia! Que a vida seja sempre leve como vc e que nas dificuldades consigamos ter discernimento para as melhores escolhas! Seguimos batucando forte juntos! Te amo", disse ele.

Os dois estão casados desde 2016, mas não tiveram filhos juntos. “Eu e a Gabi até tentamos. Mas o processo é muito cruel, muitos hormônios. Não veio, e a gente se permitiu estar assim, decidindo não interferir tanto nesse destino”, contou ele na Veja.

Marcos Palmeira foi flagrado com a filha

A filha de Marcos Palmeira com a ex-esposa dele, a diretora Amora Mautner, chamou a atenção ao mais uma vez ao aparecer em público ao lado do pai. Na manhã desta quarta-feira, 27, Júlia Mautner, de 15 anos, surgiu caminhando com o ator e roubou a cena.

Usando um conjuntinho de ginástica amarelo, a menina, que é muito parecida com a mãe, surgiu andando na Lagoa de Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, com Marcos Palmeira, que no momento do flagra apareceu mexendo no celular.

Fotos: JC Pereira/ AGNEWS