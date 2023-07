Manu Estevão destaca parceria com Sheron Menezzes em Vai na Fé: 'Mãe de verdade'

Intérprete da Duda na novela Vai na Fé, da Globo, Manu Estevão revela os aprendizados nos bastidores da novela e quais amizades quer levar para a vida

A atriz Manu Estevão foi um dos destaques do elenco da novela Vai na Fé, da Globo. Ela interpretou a jovem Duda, filha de Sol (Sheron Menezzes), e conquistou o público em suas cenas. Agora que as gravações já terminaram, ela faz um balanço sobre o que viveu nos últimos meses durante o seu trabalho na TV. Em entrevista exclusiva com a CARAS Digital, ela destacou a parceria com Sheron, a amizade que elas construíram e falou sobre seu novo projeto na carreira.

"Foi uma experiência maravilhosa atuar em Vai na Fé porque a gente contou uma história que acontece na casa de muitas famílias brasileiras. As pessoas se identificaram muito", disse ela, que adorava o clima nos bastidores. "O clima sempre alto astral dos bastidores e o carinho com que todos tinham um com o outro. A Sheron era como se fosse uma mãe de verdade, sempre cuida de mim no set e me dá conselhos".

Assim, ao falar da parceria com Sheron, ela faz elogios e também cita outras amizades. "Eu realmente adorei conviver com todo mundo, mas a minha mãe Sheron vai estar comigo sempre. A gente se fala sempre, ela pergunta se eu tô me cuidando, como estou na escola, vamos lanchar juntas, e mais um monte de coisas. Mas também quero levar comigo a delicadeza da Bella Campos, o carinho do Che Mois e da Elisa Lucinda, bem como a alegria do Samuel de Assis. Sem contar meus amigos Arthur Ferreira, Felipe Rodrigues e Nathalia Costa", declarou.

Depois de vários meses de trabalho, as gravações chegaram ao fim e ficam os aprendizados. "Aprendi que não fazemos nada sozinho. Tem o ator, mas também tem o diretor, o assistente de áudio, a tia do café, ou seja, é a contribuição de cada um que faz o sucesso projeto", disse ela, que ficou triste ao se despedir de tudo isso. "Fiquei triste, mas ao mesmo tempo feliz porque consegui mostrar como a Duda amadureceu no decorrer da novela", afirmou. Então, ela contou que aprovou o desfecho de Duda na trama. "Ela adquiriu responsabilidade, aprendeu a resolver as coisas com diálogo e estava muito feliz", contou.

Para sempre se lembrar deste trabalho, Manu guardou uma recordação da personagem. "Ganhei um porta retratos com a foto da família. Fiquei muito feliz, porque esse trabalho marcou a minha vida", afirmou. Com toda a maturidade, ela contou como lida com a fama. "Normal, minha mãe diz que a fama não pode transformar quem eu sou. O meu trabalho é igual a qualquer outro e isso não faz melhor do que ninguém", declarou ela, que adora receber o carinho dos fãs. "Pessoas do Brasil todo quando me veem querem uma foto, um abraço e ganho muito carinho por conta da Duda", afirmou.

A vida de Manu Estevão fora de Vai na Fé

Agora, Manu Estevão já está em um novo projeto. Ela está no elenco da série Vicky e a Musa, do Globoplay, que também foi escrita pela autora Rose Svartman, de Vai na Fé. Na trama, ela interpreta Helen. "Vick e a Musa foi minha primeira experiência artística no audiovisual. Esse trabalho me deu base para os outros que vieram depois. Muitos atores e atrizes me ajudaram com ferramentas para interpretação e construção da minha personagem. Espero que os expectadores se encantem assim como eu. Fico muito grata por ter participado desse projeto lindo”, contou ela.

"A Helen é muito certinha com tudo. E até um pouco sistemática. Mas também é muito carinhosa principalmente com o irmão", completou.

Ao pensar sobre o futuro, Manu Estevão revela que a atuação continua no seu radar. "Quero continuar sendo atriz, vou estudar bastante e me esforçar muito para fazer um bom trabalho", disse ela, que quer fazer a faculdade de cinema e de teatro. Por fim, ela contou qual é o seu sonho: "Viajar para Disney em primeiro lugar. Depois para outros lugares. Adoro viajar, se eu pudesse daria a volta ao mundo".