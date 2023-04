Lucy Alves e Romulo Estrela gravam cenas na praia para a reta final da novela Travessia

Vão reatar?! Lucy Alves e Romulo Estrela dão spoiler sobre o final de Brisa e Oto na novela Travessia em flagra de gravação na praia

Nesta quinta-feira, 27, os paparazzi flagraram os bastidores da gravação de uma cena da reta final da novela Travessia, da Globo, em uma praia no Rio de Janeiro. Nas imagens, os atores Romulo Estrela e Lucy Alves apareceram gravando uma sequência de romance dos personagens Brisa e Oto.

Nas fotos, os personagens foram vistos trocando beijos e carinhos e caminhando de mãos dadas na areia da praia. Para a cena, a atriz usou um conjunto de top e minissaia com estampa amarela.

Vale lembrar que os personagens Oto e Brisa vão reatar o namoro na reta final da história e até vão ter uma filha juntos. Na trama, a filha deles vai fazer parte da descoberta de Brisa sobre a sua condição que faz com que ela tenha dois DNAs em seu corpo.

Nas cenas, de acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Bia (Clara Buarque) vai comentar sobre o caso misterioso de Brisa com Sara (Isabelle Nassar) e Dante (Marcos Caruso). Ela vai cogitar que Brisa possa ter tido um gêmeo enquanto estava na barriga de sua mãe, mas o outro feto não desenvolveu e se fundiu ao corpo dela. Logo, o assunto chegará aos ouvidos de Brisa, que vai levar o caso para a justiça.

Primeiramente, um juiz não dará ouvidos para a teoria de Brisa, mas outro juiz vai ouvi-la e pedir provas de que isso possa realmente acontecer. Como Brisa estará grávida de uma menina, fruto do relacionamento com Otto, ela terá o seu parto acompanhado por um oficial de justiça, que vai ter a missão de comprovar que a nova bebê não foi trocada e realmente é filha de Brisa.

Brisa e a filha vão fazer um teste de DNA, que também dará negativo. Então, a teoria do gêmeo que se fundiu será comprovada. “Bia decifrou a metáfora da cigana. Brisa tinha uma gêmea, o embrião da gêmea não se desenvolveu e se fundiu com ela. Localizou-se no útero. Assim, todos os filhos que Brisa vier a ter terão esse DNA”, diz Dante em uma conversa.

Veja as fotos dos bastidores da gravação:

Foto: Dilson Silva / AgNews