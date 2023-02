Lembra dela? Ex-atriz mirim de 'Páginas da Vida' revela novidade em sua vida

Ela cresceu! Joana Mocarzel, que interpretou a Clarinha em 'Páginas da Vida', revela nova conquista sua vida rumo à carreira de atriz

A jovem Joana Mocarzel (22) conquistou o Brasil ao interpretar a personagem Clarinha na novela Páginas da Vida, da Globo, quando ainda era uma criança. Agora, ela já é adulta e acaba de celebrar uma nova conquista em sua vida.

Portadora da Síndrome de Down, Joana quer continuar na carreira de atriz e revelou que foi aprovada para estudar na SP Escola de Teatro. Ela contou a novidade em um post nas redes sociais e comemorou a conquista.

“Oi galera, é com muito orgulho que compartilho com vocês que agora faço parte da SP Escola de Teatro e dou mais um passo na minha carreira de atriz”, disse ela.

Em seu texto de inscrição, a jovem atriz escreveu: "O que mais gosto em mim é ser como eu sou de verdade. Sempre faço as coisas bem lindas e eu gosto de me ver no espelho. Eu sou muito determinada e sinto orgulho de mim. Tenho muita capacidade de gostar de mim e ser como eu sou sem preconceito, fazendo o meu trabalho com esse prazer maior. Eu me sinto muito perfeita e muito musa e o meu empenho também é muito grande. Sempre faço tudo com o amor maior de mim mesma".

Em 2022, Joana Mocarzel participou de uma live com a atriz Regina Duarte nas redes sociais e elas relembraram a parceria em Páginas da Vida, já que a personagem Clara era filha de Helena. A atriz veterena contou sobre a parceria delas. "Foi um paixão à primeira vista quando te conheci. A coisa que mais adorava em você era a facilidade que você entrava no jogo da improvisação que eu criava para fazer as cenas", disse ela.

Então, Joana respondeu: “Foi ótimo o encontro, e lindo. Quando a gente se conheceu, trocamos confidências, conversamos também e adorei. Foi um prazer imenso". Ela ainda relembrou a interação com os fãs. “Todo mundo queria tirar foto. Eu adoro tirar selfies hoje em dia também. Até hoje me reconhecem muito. E meu sonho é ser famosa”, relembrou.