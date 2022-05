Karine Teles se despede de Madeleine na novela Pantanal

Karine Teles escreve recado para agradecer após cena da morte de Madeleine em Pantanal: 'Um turbilhão na minha vida'

CARAS Digital Publicado em 22/05/2022, às 16h37

A atriz Karine Teles fez um post especial para se despedir da personagem Madeleine da novela Pantanal, da Globo. Ela relembrou fotos dos bastidores e falou sobre a quantidade de mensagens de carinho que recebeu após a cena da morte da personagem, que foi exibida no sábado, 21.

"Pela primeira vez na minha vida de Instagram não tô dando conta de ler todas as mensagens que eu tô recebendo. Madeleine foi e ainda está sendo um turbilhão na minha vida. Muitas novas emoções. Muitas", disse ela.

E completou: "Venho aqui agradecer demais o carinho de todo mundo comigo! Da equipe da novela, (Papinha, Noa, Beta, André, Thomáz, Walter, Marie, Angra, Pedrinho, Alice, Bia e tantos outres…) ao elenco, (Camila Morgado, sem você Madeleine não seria Madeleine, Caco parceiro, Selma querida, Jesuíta amado, Alanis lindeza, Silvero geninho, Victoria amoreca, Marcos Palmeira, nem sei, Dira deslumbre e todo o elenco sensacional da novela) às pessoas que assistem e se afetam de alguma forma, às que me escrevem".

"Essa personagem chega ao fim e encerrar ciclos é tão importante quanto começá-los. Bruna, lembrarei da nossa Mad sempre com muito amor. Aquele das coisas primeiras. Sabemos o tanto de trabalho e afeto e dedicação, colocamos nela. Tô muito mexida e grata. Bora noix! Avante!", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karine Teles (@karineteles)

A morte de Madeleine em Pantanal

A cena da morte de Madeleine (Karine Teles) foi exibida na noite do dia 21 de março. Na trama, ela faleceu em uma acidente de avião na região do pantanal.

Na sequência, José Leôncio (Marcos Palmeira) e sua equipe receberam um chamado no rádio dizendo que um avião com Madeleine e o piloto estava perdido por causa da forte chuva na região do pantanal. Todos ficaram muito preocupados, mas ainda mantendo a esperança. Logo depois, a cena mostrou Madeleine dentro do avião com o piloto e no meio de uma tempestade. Ela estava muito tensa e arrependida por ter insistido para viajar mesmo com a chuva. Então, a cena mostrou trechos de flashback da vida de Madeleine. Enquanto ela estava de olhos fechados, o público reviu cenas de quando ela conheceu José Leôncio, do filho Jove quando era criança e de Madeleine fazendo carinho no filho. Logo depois, o avião começou a perder altitude e foi em direção a um rio. Então, o vidro da frente da aeronave estourou e a cena cortou, ficando um tempo em uma tela preta.

O capítulo continuou com a busca da equipe de José Leôncio pelo avião de Madeleine e as notícias de que não sabiam onde foi parar. Então, os destroços do avião foram encontrados em um rio que é conhecido por ter muitas piranhas e muitas pedras. A morte de Madeleine foi dada como certa pelos personagens. Irma (Camila Morgado) chorou muito com a notícia da morte da irmã. Jove (Jesuíta Barbosa) também recebeu a notícia da morte da mãe e ficou aos prantos nos braços da tia.