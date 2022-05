Pantanal: Cena da morte de Madeleine emociona o público

Telespectadores da novela Pantanal comentam sobre a cena da tragédia de avião que tira a vida da personagem Madeleine: 'Que cena triste'

CARAS Digital Publicado em 21/05/2022, às 22h14

Na noite deste sábado, 21, os telespectadores da novela Pantanal, da Globo, conferiram a cena final da personagem Madeleine (Karine Teles). Ela morreu em um trágico acidente de avião e a sequência emocionou a todos com direito a cenas de flashback.

Na sequência, José Leôncio (Marcos Palmeira) e sua equipe receberam um chamado no rádio dizendo que um avião com Madeleine e o piloto estava perdido por causa da forte chuva na região do pantanal. Todos ficaram muito preocupados, mas ainda mantendo a esperança. Logo depois, a cena mostrou Madeleine dentro do avião com o piloto e no meio de uma tempestade. Ela estava muito tensa e arrependida por ter insistido para viajar mesmo com a chuva. Então, a cena mostrou trechos de flashback da vida de Madeleine. Enquanto ela estava de olhos fechados, o público reviu cenas de quando ela conheceu José Leôncio, do filho Jove quando era criança e de Madeleine fazendo carinho no filho. Logo depois, o avião começou a perder altitude e foi em direção a um rio. Então, o vidro da frente da aeronave estourou e a cena cortou, ficando um tempo em uma tela preta.

O capítulo continuou com a busca da equipe de José Leôncio pelo avião de Madeleine e as notícias de que não sabiam onde foi parar. Então, os destroços do avião foram encontrados em um rio que é conhecido por ter muitas piranhas e muitas pedras. A morte de Madeleine foi dada como certa pelos personagens. Irma (Camila Morgado) chorou muito com a notícia da morte da irmã. Jove (Jesuíta Barbosa) também recebeu a notícia da morte da mãe e ficou aos prantos nos braços da tia.

Reação do público após a cena da morte de Madeleine

A sequência emocionou os telespectadores, que comentaram sobre o momento no Twitter. “Meu Deus, me arrepiei todinha com a morte da Madeleine”, disse um internauta. “Que horror esse baque do acidente da Madeleine, que agonia ver isso mesmo que em menos de um segundo”, afirmou outro. “No momento, chorando com a morte da Madeleine”, declarou mais um. “Ai que dó desses takes antigos da Madeline”, escreveu um internauta. “Madeleine se foi... Que cena triste, ela lembrando de tudo e se emocionando”, comentou outro. “Que cenão esse de Madeleine caindo no rio. Coração gelou aqui, a Globo entregou muito”, disse mais um.

Que cena, meus amigos.

Parece que só no final a gente dá valor nas coisas.

Madeleine percebeu isso muito tarde.#Pantanalpic.twitter.com/sLdmsRSPIt — Zé Henrique (@JosHGuaxupe) May 22, 2022

O final da Madeleine foi tão triste quanto a vida dela. #Pantanalpic.twitter.com/xbrAdZJgP4 — Israel Andersson (@israelandersson) May 22, 2022