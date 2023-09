Julio de Amor Perfeito, Daniel Rangel relembra início da carreira: 'Saí de casa aos 17'

Em conversa com a imprensa nos bastidores de Amor Perfeito, Daniel Rangel celebrou reta final da novela

No ar como Julio em Amor Perfeito, o ator Daniel Rangel (27) celebra sua carreira 10 anos após ter saído de sua casa para morar sozinho no Rio de Janeiro. Em conversa com a imprensa nos bastidores da novela, ele relembra o apoio de sua mãe e revela a torcida para seu personagem da trama.

"Apesar de eu ter saído de casa aos 17 anos e emancipado, eu e a minha mãe sempre fomos muito unidos", conta o ator de Amor Perfeito . "Quando as coisas estavam bem difíceis mesmo, ela deixava as quentinhas para mim, vinha me ajudar com as coisas de casa."

O artista ressalta que costuma se emocionar ao lembrar do início da carreira, e afirma estar grato em poder interpretar o personagem no folhetim das 18h e comemorar o décimo ano vivendo no Rio de Janeiro. "Há pouco tempo atrás eu sonhava estar aqui."

Em Amor Perfeito, Rangel interpreta Julio, o advogado de Marê (Camila Queiroz). Filho bastardo de Anselmo (Paulo Betti), ele é apaixonado desde a infância pela mãe de Marcelino (Levi Asaf) e se torna peça chave para ajudar a protagonista a encontrar o filho, provar sua inocência e ser reconhecida como herdeira do império Rubião.

O artista afirma que o personagem o exigiu muito, e superou todas suas expectativas de trabalho. Apesar disso, ele torce para que o advogado seja feliz ao lado de Sônia (Bárbara Sut) e continue com a amizade que tem com Marê.

"É um trabalho que vai ficar marcado para sempre na minha carreira. Fiquei muito feliz com o arco do Julio como um todo", completa ele. O ator ainda revela que a história do personagem se assemelha em alguns pontos com sua vida.

Hoje, ele namora há sete anos a atriz Hanna Romanazzi, que dividiu o papel de Lumiar com a atriz Carolina Dieckmann em Vai na Fé. Rangel diz que o começo do namoro foi parecido com a situação de seu personagem, já que a artista não estava muito interessada. "Minha atual namorada, que está comigo há 7 anos, foi meio assim... meio Julinho emocionado [risos]."

