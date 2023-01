Jean Paulo Campos fala sobre diferenças entre Cirilo e seu novo personagem na Globo

Jean Paulo Campos estreará na Globo com o personagem Yuri, na nova novela das 19h "Vai na Fé"

Conhecido por seu papel mais famoso, o queridinho Cirilo na novela "Carrossel" do SBT, o ator Jean Paulo Campos vai estrear com um personagem mais maduro em "Vai na Fé", novela das 19h da Globo.

Durante coletiva de imprensa que aconteceu nesta sexta-feira, 6, Jean falou sobre a expectativa para o personagem e sua estreia na nova emissora.

"Estou muito feliz, acolhido por todo esse elenco incrível, que me recebeu de braços abertos", agradeceu ele. Diferentemente de Cirilo, o personagem Yuri é mais maduro e está na faculdade de direito. Ele contracenará com a personagem de Bella Campos, por quem se apaixonará, e estudará com Guiga, de Mel Maia.

"O Yuri tá iniciando a vida adulta, a faculdade e acontece um turbilhão de coisas na vida dele, que é muito pra raciocinar e eu tambem senti isso na minha vida real, de começar a morar sozinho em outro estado, entrar em uma nova emissora. Isso tá bem parecido entre eu e ele. É um prazer enorme e também um prazer muito grande de estar trazendo essa maturidade pro personagem", contou.

A diferença de Cirilo e Yuri

Questionado sobre o que ele achava de fazer dois papéis em que o jovem é perdidamente apaixonado por uma mulher, no caso Cirilo era por Joaquina em Carrossel, ele afirmou: "Tem essa coisa do estudante que acaba gostando de uma menina do mundo dele, (Jenifer, interpretada por Bella Campos), mas é diferente do Cirilo. É diferente quando você gosta de alguém na escola e na faculdade. Estou adorando fazer o Yuri e sei bem tudo o que ele passa", afirmou. "Tenho certeza que vão rolar comparações e meme pra caramba, mas tá sendo muito legal mesmo.", se alegrou.