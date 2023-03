Jade Picon surge vestida de noiva para o casamento de Chiara em Travessia

Interpretada por Jade Picon, Chiara se casará com Ari na novela 'Travessia'

Na noite desta quinta-feira, 02, as cenas do casamento de Chiara e Ari, interpretados por Jade Picon (21) e Chay Suede (30), irão ao ar na novela das nove ‘Travessia’ da Globo. O casal celebrará sua união estável e o vestido de noiva usado pela personagem principal já está repercutindo na web e dividindo opiniões entre os espectadores da trama.

Jade dá vida a uma blogueira estilosa, por isso, a peça não poderia ser diferente. Repleta de personalidade, assim como Chiara, o vestido não é nada convencional: um tubinho tomara que caia moderno com uma saia em camadas, que deixa as pernas da atriz à mostra. A produção também conta com um cinto, luvas bordadas e acessórios pesados.

Segundo informações divulgadas pela emissora, a peça foi produzida exclusivamente para Chiara, assim como o vestido utilizado pela madrinha do casamento, a personagem Júlia, que é interpretada pela atriz Nathália Falcão (26). Os demais intérpretes da novela estarão usando peças do acervo da Globo durante as cenas da celebração.

Na internet: o público se dividiu ao comentar sobre a peça: “Ninguém conseguiu flopar a história dela”, brincou um fã da novela. “Os looks da Chiara são sempre lindos, usaria todos”, elogiou outra. “Tá belissíma”, disse mais um. “A cara dela”, um fã palpitou sobre o estilo da personagem, “Não gostei do look”, criticou outra.

O que vem por aí em Travessia?

A novela das nove da Globo, Travessia foi marcada por fortes emoções durante essa semana. Além das aguardadas cenas do casamento de Ari e Chiara, que deve ir ao ar na quinta-feira, dia 2, os espectadores podem esperar muito drama após a celebração, que terá Brisa como uma das convidadas, mexendo com o coração do personagem principal. Guerra também surpreende ao descobrir que precisará passar por uma cirúrgia. Confira o resumo completo desta semana.