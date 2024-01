Internada, Claudia Alencar deixa elenco de novela por causa do quadro de saúde

Claudia Alencar segue internada em um hospital e a equipe dela comunica que ela saiu do elenco de novela no streaming

A atriz Claudia Alencar está internada há pouco mais de um mês em um hospital e ainda não tem previsão de alta. Por causa disso, ela precisou deixar o elenco da novela Beleza Fatal, que é produzida pelo streaming da HBO.

Em uma nota oficial, a equipe dela falou sobre a saída dela do elenco. “Tendo em vista o período de internação da atriz desde o final do ano passado e, ainda sem previsão de alta, é com grande lamentação que informamos que a atriz não retomará sua carreira na obra Beleza Fatal, que terá transmissão pela HBO”, informaram, de acordo com o site NaTelinha.

A nota ainda completou o assunto com um agradecimento da atriz. “Claudia Alencar é muito agradecida a toda equipe de produção da HBO, em especial a Maria de Médicis, diretora artística da novela Beleza Fatal, pelo convite para a atriz fazer parte da trama. A atriz agradece, ainda, todo o respeito e os esforços da HBO em fazer dar certo esta parceria e agradece, principalmente, a humanidade da emissora de entender o momento e, amigavelmente, dar uma pausa nesta promissora parceria”, encerraram.

O que aconteceu com Claudia Alencar?

Aos 72 anos, Claudia Alencar foi internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, em 17 de dezembro de 2023. Ela foi diagnosticada com uma infecção bacteriana grave após passar por uma cirurgia na coluna. Atualmente, ela faz uso de antibióticos e já apresentou melhora clínica e laboratorial em seu quadro de saúde.

A atriz passou por uma nova cirurgia em 24 de dezembro para tratar a região da operação anterior e identificar a bactéria. Os médicos descobriram que ela foi infectada com staphylococcus aureus.

Por enquanto, ela segue sem previsão de alta hospitalar.