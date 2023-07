A Infância de Romeu e Julieta: resumo da novela de 31 de julho a 4 de agosto

Nos próximos capítulos da novela 'A Infância de Romeu e Julieta', Nando conta aos amigos que Romeu estava namorando com Julieta

Capítulo 61, segunda-feira, 31 de julho

Romeu foge do apartamento para visitar Julieta na casa dela. Telma utiliza o MP3 e coloca a música do ex-marido para as filhas escutarem, mas Karen não gosta de relembrar momentos do pai falecido. Telma explica para Karen que o pai está vivo dentro dela. Romeu sobe na árvore e conversa com Julieta que está na sacada; o garoto declara que Julieta é linda por fora e por dentro e que a admira muito. Julieta responde Romeu afirmando que ele é o menino mais carinhoso que ela conhece. Através do monitoramento pelo celular, Leandro, Vera e Bernardo chegam até a casa da família Campos e se deparam com Romeu próximo de Julieta; Hélio, Clara e Mariana escutam a confusão e confrontam os rivais. Romeu e Julieta alegam às ambas famílias que eles foram educados para serem pessoas corretas e os pais fazem tudo ao contrário. Romeu e Julieta explicam que são melhores amigos e que não vão sair da sacada até que as famílias se acertem. Sozinhos no quarto da Julieta, a garota comenta com Romeu que é melhor eles cederem para o bem da maioria; Romeu aceita e vai embora. Mais tarde, Mariana briga com Julieta por saber do passado com os Monteiro e mesmo assim se aproximar de Romeu; Julieta diz que gostou do Romeu pelo o que ele é e não pela família. No hall do condomínio, a família Monteiro conversa sobre o aborrecimento com Romeu e Fausto espia a cena. Já no apartamento, Leandro diz que Romeu se mostrou influenciado e achava que ele era mais esperto. Fausto encontra Glaucia e fala que Romeu e Julieta estavam namorando; ela vê a oportunidade de Nando se destacar na família. Mariana e Vera proíbem os filhos de se verem.

Capítulo 62, terça-feira, 01 de agosto

Mariana comenta com Amanda que se recorda quando era babá de Romeu e deixava ele brincar com Julieta e que um dia eles poderiam ser amigos ou algo mais; Téo escuta a conversa. Vera pede para Fausto ficar de olho em Romeu e alertá-la se o filho sair do condomínio ou se algum Campos se aproximar do menino. Ellen tem a ideia de levar Trufa para procurar o tesouro de Castanheiras. Após escutar o diálogo dos pais, Nando conta aos amigos que Romeu estava namorando com Julieta; Romeu chega no encontro e Alex e Rosalina afirmam que não confiam mais nele, desejando o fim da amizade. Téo também revela para Lívia e Patrick a intimidade de Romeu e Julieta; Julieta aparece e Téo diz que ela é mentirosa, já Patrick pergunta se ela é apaixonada por Romeu. Romeu revela a Karen que o que sente por Julieta é muito forte e acha que é amor. Telma leva Mauro para o Armazém, o judoca convida Mariana e Amanda para treinar na futura academia dele e Daniel fica com ciúmes. Mais tarde, Julieta desabafa com Daniel; o pai expõe que Bernardo o ajudou com os projetos do restaurante, mas que Mariana não pode saber, Julieta pede para o pai conversar com Bernardo para tentar amenizar as coisas. Trufa encontra uma caixa dourada enterrada na praça central e Ellen, Ian e Nath acreditam que seja o tesouro de Castanheiras; Dimitri acompanha tudo de longe. Dimitri se recorda da caixinha dourada pelas histórias contadas pela sua avó quando era criança. Um novo perfil nas redes sociais, chamado “Castanheira no Bafo”, publica a notícia sobre o namoro de Romeu e Julieta e a rivalidade entre Campos e Monteiro. Bassânio e Pórcia ficam cara a cara para um beijo.

Capítulo 63, quarta-feira, 02 de agosto

O perfil “Castanheira no Bafo” também publica uma notícia sobre os furtos no Residencial Verona; Leandro fica preocupado com a reputação. Através do tesouro, Ellen, Ian e Nath encontram dentro da caixinha dourada, itens sobre o passado de Castanheiras. Romeu diz a Alex e Rosalina que se a rivalidade do Lado Torre e Lado Vila for maior que a amizade entre eles, o melhor é cada um seguir em frente. Ellen, Ian e Nath encontram-se com Clara e mostram a caixinha dourada; Clara revela que ela, Hélio, Leandro, Flávia e Fausto, enterraram há muito tempo e colocaram objetos que os representassem para selar a amizade e desenterrar no futuro, como se fosse uma cápsula do tempo. Karen diz a Romeu que gosta de uma pessoa, mas que esse indivíduo não percebe; Romeu tenta adivinhar. Uma assembleia no condomínio acontece para discutir sobre os invasores. Julieta declara ao avô, Hélio, que não vai mais frequentar o CEC.

Capítulo 64, quinta-feira, 03 de agosto

Ao avô, Julieta diz que faz tudo o que a família pede e que agora quer mudar, fazer as coisas do jeito dela. Mesmo sem provas dos furtos no edifício, a assembleia dos moradores decide proibir as crianças do Pedalzera de entrar no Residencial Verona. Vera organiza a agenda do Romeu para a semana, após ter a vida controlada, Romeu aponta que não quer mais jogar tênis. Romeu tenta sair do condomínio, mas Fausto bloqueia o garoto. Mariana tenta conversar com a filha, mas ela prefere ficar sozinha. Na sala dos Campos, Vitor diz que Julieta abriu os olhos e que a família está ultrapassada; Vitor e Mariana discutem seriamente. Romeu diz ao avô que os rótulos que a família coloca nele, impedem dele ser quem ele deseja ser. Mauro abre a academia, mas não faz uma grande inauguração, já que só mudou o endereço do estabelecimento. Mauro convida Telma para uma aula experimental e ela aceita. Dimitri exige de Ellen, Ian e Nath, um item dentro da caixinha dourada que pertencia a avó dele, Flávia Monteiro.

Capítulo 65, sexta-feira, 04 de agosto

Telma detesta o treino de Mauro. Amanda sugere a Mari treinar na academia do Mauro para se distrair. Com ciúmes, Daniel acha que Mariana deve procurar uma outra escola de artes marciais. Ellen, Ian e Nath levam Dimitri até o quarto de Ian para entregar o item da caixa dourada, ao chegar no local, Ian nota que o tesouro sumiu. Téo pede para Lívia escolher entre ele e Julieta. Moradores do Residencial Verona descobrem que Trufa esconde objetos em uma caixa de areia do playground, quebrando com a teoria dos invasores dos apartamentos; Bernardo acha seu tablet e as crianças, a caixinha dourada. Fausto fica triste que não encontra seu caderninho. Patrick fala para Julieta que viu Karen próximo de Romeu e duvida que seja somente amizade. Karen convida Romeu para brincar na sua casa e Lívia observa a aproximação dos dois. No Armazém, Mauro afirma a Mariana que gostaria que ela treinasse em sua academia. Após descobrirem que foram expulsos do Residencial Verona, os membros do Pedalzera sujam a fachada do condomínio. Ellen, Ian e Nath devolvem o desenho de Flávia para Dimitri e revelam que Clara Campos era amiga de Flávia. Hélio procura Julieta para conversar sobre a desistência dela no CEC. Hélio explica para Julieta que ela não vai conseguir mudar a situação entre os Campos e Monteiro. Vera fala para Romeu que os Campos são perigosos e que ele deve escutar o conselho. Dimitri percebe algo inusitado no desenho da avó.