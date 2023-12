A Infância de Romeu e Julieta: resumo da novela de 18 a 22 de dezembro

Nos próximos capítulos da novela A Infância de Romeu e Julieta, Mariana recebe o último aviso de despejo

Capítulo 161, segunda-feira, 18 de dezembro

Karen e Rosalina acreditam que Lívia e Sofia pegaram o troféu do acampamento que estava no CEC e comentam o fato com Nando e Alex. Já Sofia e Téo apostam que os membros do Lado Torre que tomaram o objeto. Romeu e Julieta contam aos amigos sobre o jogo “Extraordinarium” encontrado no baú e os convidam para brincar. Domitila visita Daniel no Armazém e Mariana nota que eles estão bem próximos. Leandro avisa Hélio que agora o CEC tem um aplicativo e que ele deve se adaptar a tecnologia; Leandro também alerta que as crianças menores também poderão se matricular no centro esportivo. Telma sonha com Daniel e Mauro sonha com Mariana. Após ficar sabendo que Vitor está conversando com outras mulheres, Pórcia briga com Vitor; o namorado alega que fala apenas com as clientes. Posteriormente, Pórcia flagra Vitor flertando com uma atendente de uma loja.

Capítulo 162, terça-feira, 19 de dezembro

Vitor pega o número de telefone da vendedora, Pórcia fica chateada, chora e vai correndo aos braços de Bassânio. Bassânio diz que Pórcia é linda e merece alguém melhor. Após sair da gangue Pedalzera e vagar pelo bairro, Chilique invade o Instituto Casa de Castanheiras para se abrigar. No jogo “Extraordinarium”, Patrick e Karen conseguem abrir um portal para o Mundo da Imaginação que apenas Dimitri, Ellen, Ian e Nath conseguem visualizar. Como estratégia para conseguir produzir rapidamente sua peça, Fausto deseja colocar as crianças no elenco, principalmente os netos de Leandro. Vitor nota Pórcia ao lado Bassânio e manda ele se afastar. Vitor e Bassânio brigam por Pórcia no meio da rua; Fausto tenta separar, mas leva um tapa acidental de Bassânio. No Instituto, Chilique escuta o quadro com desenho de porta fazer barulho. Fausto comenta com Romeu e Nando sobre a ideia das crianças no elenco da peça e diz que eles dois já estão cotados. Pórcia se pergunta como Fausto reagiria ao saber do amor dela por Bassânio.

Capítulo 163, quarta-feira, 20 de dezembro

Romeu comenta com Julieta sobre a peça de Fausto e revela uma ideia que teve: criar um texto inspirado nas histórias das mães e do sequestro, com objetivo de obterem a paz. Karen encontra Patrick na sorveteria, revela que pegou o troféu e entrega o objeto para ele guardar. Patrick não quer cuidar do troféu, mas Karen diz que Lívia está procurando o item pela casa toda. Romeu escreve uma sinopse teatral e oferece a Fausto. Lívia pergunta para Telma como ela se apaixonou por Mauro; Alex também pede conselhos amorosos para Mauro. Fausto fala para Romeu que a sinopse dele é mediano, mas quando fica sozinho, Fausto reconhece que o texto é fantástico. Basílio deixa a cadeia e tem um novo objetivo: conquistar a Pórcia. Basílio esbarra com Bassânio e alega que responderá por liberdade, e que agora quer ser um novo homem. Basílio confessa ao irmão que está apaixonado por Pórcia. Após sair da aula de dança, Vera é assaltada e o suspeito rouba a bolsa dela; ela cai no chão. Ao passar pela rua, Mariana encontra Vera machucada no chão e ajuda levando a rival ao pronto-socorro. A armadilha de Vitor captura o admirador secreto de Clara, mas ele consegue escapar, deixando um vaso de flor com um recado na estufa. Bassânio manda Basílio dormir na antiga barraca dele e dá dinheiro para o gêmeo sobreviver.

Capítulo 164, quinta-feira, 21 de dezembro

Mariana recebe o último aviso de despejo; ela e Julieta precisam sair da casa no dia seguinte. Romeu diz para Vera que ela e Mariana podem se tornar amigas. Bernardo chega no Instituto Casa Castanheiras e vê a bagunça feita por Chilique, sem saber que foi o menino. Fê Dengosa e Muke ficam bravos com Trapaça por abandonar Chilique; eles vão atrás do amigo. Trapaça sugere um novo integrante para o Pedalzera. Vitor tenta falar com Pórcia no trabalho, mas ela o ignora. Telma percebe Mauro olhando diferente para Mariana e Mauro nota o mesmo de Telma encarando Daniel. Alex fala para Lívia que deseja voltar à relação do mesmo ponto que parou. Fausto mostra o texto teatral para Bernardo, Fausto diz para Romeu que se inspirou livremente na história dele, mas não quer revelar a Bernardo que a ideia foi de uma criança. Téo está no Armazém com Sofia quando o suposto pai dele aparece.

Capítulo 165, sexta-feira, 22 de dezembro

Pórcia declara a Vitor que eles não se amam de verdade, que não está feliz e termina com o namorado. Mariana aceita a proposta de Daniel e decide morar temporariamente na casa dele. No Armazém, o suposto pai de Téo procura Amanda, ele se chama James Wills [Taiguara Nazareth]. Amanda apresenta James para Téo e explica que eles são grandes amigos. Na praça, Vera agradece Mariana pelo socorro e Glaucia observa Vera conversando com a rival. No escritório de Hélio no CEC, Patrick devolve o troféu, mas é flagrado pelo treinador. Hélio quer saber quem está ligado com Patrick, mas o garoto não expõe que Karen está envolvida na confusão. Leandro descobre que Dimitri abriu o baú na casa de Hélio e diz ao neto que não é para ele ter contato com os Campos. Téo pergunta para James se ele namorou Amanda e comenta da possibilidade dele ser seu pai biológico. Basílio usa roupas do irmão, Vitor passa por ele e acha que é o Bassânio.