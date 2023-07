A Infância de Romeu e Julieta: resumo da novela de 17 a 21 de julho

Nos próximos capítulos de A Infância de Romeu e Julieta, Mariana pergunta para Daniel se ele e Telma têm algo juntos

Capítulo 51, segunda-feira, 17 de julho

Em conversa com Glaucia, Vitor diz que admira a família Monteiro e reforça que deseja andar com os vencedores. Vitor fala para Glaucia que ela ganharia muito com o rapaz que conhece tudo sobre a principal concorrente dela. Com muitas qualidades e virtudes, Mariana e Amanda convidam Bassânio para trabalhar no Armazém e ele aceita. Com celular quebrado e sem comunicação, Romeu finalmente consegue encontrar Julieta no fundo do Armazém; Julieta fica feliz e eles se abraçam. Patrick esbarra com Romeu e Julieta em um momento de carinho e questiona ambos. Cansada de mentir, Julieta conta que é amigo de Romeu e pede para Patrick guardar segredo. Mauro diz para Alex que precisa trabalhar para sustentar a casa e Alex pergunta até quando o pai será ausente.

Ellen, Ian e Nath pensam como encontrar o portal para o Mundo da Imaginação. A sós com Julieta, Patrick manda Julieta responder se ela está afim de Romeu. Romeu conta para Karen que Patrick sabe sobre relação dele com Julieta e Karen sugere que ele acabe com a amizade antes que o pior aconteça. Sabendo que Patrick gosta de Julieta, Karen propõe um plano com o rival para separar Romeu e Julieta. Pórcia encontra pipocas, milhos e embalagens na casa dela e entende que o pai, Fausto, pegou o carrinho e as coisas de Bassânio; Fausto diz que jamais faria isso. Fred e Glaucia recebem mensagem da escola informando que Dimitri não vai às aulas; Glaucia diz ao marido que precisa mudar a educação dos filhos para não dar razão a Leandro. Romeu e Julieta se encontram na fonte abandonada para conversar sobre o vínculo deles, surpreendentemente, os amigos do Lado Vila e Lado Torre aparecem no local cercando e pressionando os dois.

Capítulo 52, terça-feira, 18 de julho

Na fonte abandonada, os amigos do Lado Vila e Lado Torre chamam Julieta e Romeu de traidores; Julieta acorda e nota que tudo não passava de um sonho. Pórcia encontra com Bassânio e comenta que, provavelmente, Fausto pegou o carrinho dele. Emocionada, Julieta encontra com os amigos e resolve contar que se aproximou de Romeu e virou amiga dele. Lívia fica chateada que Julieta mentiu o tempo todo sobre o contato com Romeu. Ellen e Ian falam para Nath que ela precisa imaginar para eles conseguirem entrar no Mundo da Imaginação. Na rua, Vitor esbarra com Bassânio e descobre que ele é o novo funcionário do Armazém; Mariana interrompe e diz que Bassânio tem qualidade que Vitor não tinha. Dimitri invade a casa de Telma em busca da bandeira do Pedalzera; ele encontra o artefato, mas Trufa disputa o objeto com o garoto e a bandeira do Pedalzera é rasgada.

Crânio entrega metade da bandeira aos amigos do Pedalzera, que ficam bravos com a condição do tecido. Romeu decide revelar aos colegas do Lado Torre que é amigo da Julieta; Rosalina finalmente entende o motivo do Romeu fingir um namoro com ela. No primeiro dia de trabalho no Monter Mercado, Vitor começa a ser preguiçoso e até abre uma mercadoria para comer. Vera fica surpresa quando descobre que Vitor é o novo funcionário da sua empresa. Leandro alerta Bernardo que Hélio é muito esperto e afirma que não quer nenhuma parceria com adversário. Vera pergunta para Glaucia a razão dela contratar Vitor, irmão da sequestradora de Romeu.

Capítulo 53, quarta-feira, 19 de julho

Glaucia diz a Vera que tem estratégia por trás da contratação do Vitor, já que ele sabe tudo sobre a concorrência. Vitor conversa em particular com Vera e alega que é um admirador da família Monteiro e que deseja mudar as coisas. Julieta comenta com Clara que brigou com os amigos. Por experiência, Clara diz a Julieta que a desavença de amizade no seu passado dividiu o bairro. Em um flashback, Clara narra à Julieta como era a relação dela, Hélio, Leandro e Fausto quando crianças. Mauro explica a Telma que a Trufa danificou seu apartamento e entrega a cachorra para a vizinha. Telma avisa Ellen que Trufa está de castigo e Ellen encontra o resto da bandeira da gangue Pedalzera na caminha do animal. Depois de pensar muito, Mariana aceita montar o restaurante do Daniel no Armazém.

Lívia fica chateada com Julieta e Karen alega que sabia da amizade de Romeu e Julieta, já que Romeu confia nela, diferente de Julieta com Lívia. Alex diz a Romeu que conversou com o grupo e que todos o perdoam, mas ele precisa largar a amizade com Julieta. Leon expõe a Ian que veio do Mundo da Imaginação e que Ian precisa descobrir sozinho como chegar até lá. Sobre o restaurante, Daniel comenta com Mariana que não vai misturar lado pessoal e profissional, e que desistiu da sociedade com Telma porque as coisas estavam se misturando; Mariana pergunta para Daniel se está rolando algo entre ele e a Telma. Vitor admira Pórcia e pensa na melhor forma de conquistá-la. No CEC, as crianças do Lado Torre mandam Julieta se afastar de Romeu, Julieta rebate dizendo que a rivalidade não faz sentido e Alex responde que a família Campos já prejudicou muito a família Monteiro. Os membros do Pedalzera se vestem com roupas sofisticadas para entrar no Residencial Verona e avistam Crânio adentrando no condomínio.

Capítulo 54, quinta-feira, 20 de julho

Fred se apresenta às crianças do Pedalzera e, sem saber a verdadeira origem dos meninos, Fred convida as crianças para brincar na sua casa com Dimitri. Após descobrir que Vitor trabalha no Monter Mercado, Fausto comunica a notícia para Hélio; enfurecido, Hélio vai até o Monter e briga com o filho no novo emprego. Em conjunto, Romeu e Julieta decidem interromper a amizade e seguir rumos diferentes. Aos filhos, Mauro relata que agora vai trabalhar mais tempo de casa e montar uma academia pela região para poder ficar mais próximo deles. Julieta pede desculpa aos amigos por esconder amizade com Romeu e diz que já rompeu relação com o garoto. Romeu também conta aos amigos que se afastou de Julieta. Na porta da Monter Holding, Vitor se apresenta para Leandro; o velho Monteiro não sabe que ele é um Campos. Karen e Patrick se encontram na sorveteria e comemoram o sucesso da separação de Romeu e Julieta, ela diz que agora é a chance deles se aproximarem, serem fofos e legais com os amados.

Amanda, Mariana, Daniel e Bassânio celebram o início de um projeto no Armazém; Telma chega e pergunta o que eles estão vibrando. De canto, Telma diz a Daniel que entendeu o motivo dele desistir da sociedade, já que ele sempre quis fazer o restaurante com Mariana e reforça que agora ele vai ser livre. Vera revela para Leandro que Vitor é um Campos, mas como Bernardo e Hélio estão se aproximando, ela acredita ser interessante o Vitor na empresa. Finalmente, Nath consegue imaginar. Bassânio conta para Pórcia que as chefes são ótimas e que está se saindo melhor que Vitor; Fausto nota afinidade de Bassânio e Pórcia e vê que precisa tomar outra atitude. Em casa, Hélio pergunta como Vitor pôde trair a família, Vitor explica que está fazendo o que ele pediu: se virar e sair da zona de conforto. Hélio declara que é inaceitável Vitor trabalhar com os inimigos e morar embaixo do seu teto; Vitor que saber se o pai vai expulsá-lo de casa.

Capítulo 55, sexta-feira, 21 de julho

Clara acalma os ânimos entre Hélio e Vitor. No esconderijo, Pedalzera cobra Crânio por mentir sobre estilo de vida; Crânio responde que se ele continuar no grupo, os amigos podem ter passe livre para o Residencial Verona. Telma desabafa com as filhas sobre a situação com Daniel e elas nem dão ouvidos. Pedalzera derruba Fausto quando ele tenta contê-los no condomínio. Fred diz a Glaucia que achou os amigos de Dimitri educados, mas Glaucia tem a impressão que eles estão levando o filho para o mau caminho. Lívia e Alex pedem delivery, os pedidos vêm trocados e Mauro e Telma se encontram para destrocar as sacolas;

Telma questiona Mauro sobre sua esposa. Mariana pergunta para Vitor como ele consegue trabalhar com os rivais depois de tudo o que fizeram à ela e acrescenta que em breve ele vai ser descartado. Julieta e Romeu recebem cartas citando que o segredo deles não vai durar por muito tempo. Telma pergunta sobre a mãe do Alex para Karen; a filha comenta que Alex não gosta de falar sobre o assunto, mas que ela sofreu um acidente e nunca encontraram o corpo, encerrando as buscas por acreditarem que ela morreu. Com dor nas costas, Fausto faz drama para Pórcia cuidar dele. Vera contrata um novo preparador físico para os treinos de Romeu. Leandro entra na Monter e Vitor arruma sua postura; Leandro pergunta o que Vitor quer na empresa dele.