A Infância de Romeu e Julieta: resumo da novela de 16 a 20 de outubro

Nos próximos capítulos da novela A Infância de Romeu e Julieta, Karen aparece e Romeu ajuda Julieta a se esconder para não receber um castigo

Capítulo 116, segunda-feira, 16 de outubro

Vera pergunta para Telma se ela é muito amiga dos Campos e sobre a amizade de Lívia e Julieta; Telma responde que tem uma pequena relação com Hélio por trabalhar no CEC e que Julieta é educada, amorosa e ótima amiga para a filha. Leandro vê um vídeo na internet de Nando e Romeu falando sobre a importância do CEC. Na frente de Lívia e Sofia, Alex pede desculpa para Julieta por ofender Hélio. Nando revela à Ellen, Ian e Nath que Dimitri faz aniversário e todo mundo esqueceu. Hélio atende o telefone e escuta que um investidor foi até a subprefeitura, fez um acordo e quitou as dívidas do CEC, ele revela à família que Leandro Monteiro foi o responsável. O CEC não vai fechar, mas Hélio fica preocupado, achano que Leandro vai expulsá-lo e tomar o terreno, local que há anos Leandro deseja. Rosalina e Karen questionam Romeu de continuar apoiando o CEC mesmo Vera proibindo. Leandro aparece no CEC para conversar com Hélio e esclarece que a instituição precisa de um gestor e não um treinador esportivo. Leandro declara que a subprefeitura pediu para que Hélio continuasse, não por mérito próprio, mas pelos vídeos que as crianças fizeram elogiando o CEC. Dimitri ganha uma festa surpresa no Armazém feita pelos amigos. Leandro fala para Hélio que não pode mandá-lo embora, mas que ele pode pedir as contas. Chilique, Fê Dengosa e Muke encontram Trapaça na escola. Telma faz brigadeiro e entrega para Alex, ela elogia o garoto em busca de conquistá-lo como futuro enteado; Alex nem dá bola e pergunta se ela e Mauro estão namorando. Alex fala que Mauro teve várias namoradas e que não ficou muito tempo com elas.

Capítulo 117, terça-feira, 17 de outubro

Pórcia escreve no diário sobre o sentimento que tem por Bassânio e também menciona sobre o beijo com Vitor. Nando chega em casa com Dimitri e fala que é aniversário do irmão, Glaucia e Fred não dão importância. Leandro chega na residência de Glaucia com um presente para Dimitri. Glaucia liga de última hora para Vera e convida a família. Trapaça foge de Chilique, Fê Dengosa, Muke e despista os amigos. Romeu agradece Leandro na festinha do Dimitri. Romeu revela à família que o avô salvou o CEC e todos ficam impressionados. Hélio chora ao ver os vídeos dos alunos ajudando o CEC. Glaucia elogia o pai pela conquista, Bernardo, por outro lado, sabe que Leandro só quer o terreno; Romeu pergunta se é verdade sobre a ambição dele. Telma pergunta para Mauro quantas namoradas ele já teve. Leandro dá um colar com um pingente de chave para Dimitri e fala que pertencia a Flavia Monteiro. Chilique, Fê Dengosa e Muke admitem para Ellen, Ian e Nath que eles estavam certos e pedem endereço da casa da Trapaça. Fred pede desculpa para Dimitri por esquecer do aniversário e diz que quer ser um pai melhor aos filhos. Leandro fala para Enzo que ele vai ser a ponte entre a Monter e CEC, Leandro vai aumentar o salário para ele ficar na parte administrativa; Enzo diz que a ideia de trabalhar no CEC era porque ele amava a área esportiva, mas Leandro declara que precisa dele como contador.

Capítulo 118, quarta-feira, 18 de outubro

Vitor beija Pórcia na frente de Bassânio. Chilique, Fê Dengosa e Muke descobrem que Trapaça tem mãe e uma casa. Glaucia tenta, através da Telma, conseguir informações do CEC e de Hélio. Na inocência, Telma diz que Hélio é cabeça-dura, mas é um ótimo profissional, apenas resistente à tecnologia e à modernização. Pórcia quer saber de Vitor o que está rolando entre eles. Amanda pede para Julieta entregar comida no Lado Torre, ela fica com receio de descobrirem que ela descumpriu o acordo entre os lados. Na academia, Telma fica com ciúmes de Mauro conversando com Domitila e se joga em Mauro, dando beijo e citando apelidos carinhosos. Em seguida, Mauro pede para Telma não fazer mais isso no ambiente de trabalho. Julieta entrega comida no Residencial Verona e Karen e Alex a flagram; eles a obrigam a pagar um castigo. Trapaça chega em casa e se depara com Pedalzera e os rivais todos reunidos. No treino, Mauro pede para Mariana pegar leve na aula experimental de Domitila, mas na verdade, Mariana perde o combate com a novata. Julieta vira gandula do jogo de tênis de Romeu como prenda. Chilique, Fê Dengosa e Muke chegam a um veredito sobre o futuro de Trapaça no grupo. Karen manda um vídeo para Lívia de Julieta pegando bolinhas na quadra. As crianças do Lado Vila invadem a quadra do Residencial Verona e afirmam que os rivais não podem dar castigo sem o consenso deles.

Capítulo 119, quinta-feira, 19 de outubro

Mariana confessa a Daniel que tem ciúme dele com Domitila, mas ciúme de amigo. Clara tenta identificar quem é o escritor misterioso que manda cartas românticas; ela envia de volta uma outra carta, avisando que ela é casada e exigindo respeito. Bassânio flagra Vitor xavecando outra mulher. Mariana apresenta Simão para Amanda e Daniel, mas Amanda não vai com a cara dele. Alex diz para Ian que Telma pode virar má se ela se tornar madrasta deles. Simão revela à Mariana que também já foi preso, mas que teve parcela de culpa. Simão explica que clientes investiram com ele e ele perdeu dinheiro. Enquanto os amigos de Julieta estão reunidos na casa dela, a garota vai até seu quarto para atender uma ligação de Romeu. Julieta comenta com Romeu que não vê a hora dele frequentar a casa dela. Julieta abre a porta do quarto e nota que Patrick escutava o papo. Dimitri percebe que perdeu o colar da avó. Simão e Mariana ficam cara a cara para um beijo. Em sua residência, Daniel faz jantar para Domitila, ela elogia o prato e também conta sua trajetória de vida. Domitila beija Daniel.

Capítulo 120, sexta-feira, 20 de outubro

Na sorveteria, Alex admite para Lívia que gosta dela. Alex diz que sabe que Lívia também gosta dele, mas que está se fazendo de difícil. Lívia declara que para rolar algo entre eles, Alex deve ir para o Lado Vila, mas ele afirma que jamais faria isso. Enzo avisa Hélio que agora fica na frente do CEC por ordem do Leandro. Glaucia e Fred pedem para Nando sugestões de implementação tecnológica no CEC. Bassânio quer saber de Pórcia se ela gosta mesmo de Vitor; Bassânio diz que Vitor não é confiável. Fausto encontra o diário da Pórcia. Ian trata Telma de forma estranha. Simão visita a Monter Holding e se apresenta para Glaucia e Fred como investidor no ramo da tecnologia. Domitila faz uma terceira crítica do Armazém, desta vez, positiva. Daniel não acha a avaliação justa, já que não fez nada profissionalmente para conseguir boas críticas; ele fica incomodado e deseja falar com Domitila. Simão propõe aplicativo do CEC. Simão fecha negócio com Glaucia e Fred. Trapaça joga baratas no esconderijo do Pedalzera. Julieta vai atrás de Romeu no Boulevard Verona, Karen aparece e Romeu ajuda Julieta a se esconder para não receber um castigo.