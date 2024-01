A Infância de Romeu e Julieta: resumo da novela de 15 a 19 de janeiro

Nos próximos capítulos da novela A Infância de Romeu e Julieta, Téo encontra um possível pai biológico

Capítulo 181, segunda-feira, 15 de janeiro

Após o Príncipe decidir que o bolo do Monter Mercado venceu a competição e será o doce da Festa de Aniversário do Bairro de Castanheiras, Daniel confronta Vera e diz que a disputa foi injusta, já que Vitor roubou o ingrediente secreto de Clara e usou no bolo dos rivais; Vera explica que recusou o ingrediente secreto das mãos de Vitor. Posteriormente, Vera confirma com o confeiteiro que preparou o bolo e descobre que Vitor deu o ingrediente ao profissional. No CEC, os jovens participam do último ensaio de teatro antes da peça. Através de uma carta, um anônimo alerta a Fausto que os jovens do elenco estão se reunindo para tramar algo. Vera propõe à Mariana dividir o espaço na festa para preparação do bolo e sem entender muito o motivo, Mariana aceita. Os jovens do elenco enganam Fausto, que acredita que eles estão preparando uma homenagem a ele no final da obra. Hélio visita Príncipe para tentar descobrir se ele é o admirador secreto de Clara. Os jovens do bairro desejam saber quem notificou Fausto da reunião. Julieta lembra que Romeu não queria alterar o final da peça e o acusa como informante de Fausto. Domitila quer fazer um jantar profissional na casa de Daniel e solicita que Mariana e Julieta não estejam na residência de Daniel para não estragar o encontro de negócios. Bernardo pergunta para Glaucia o motivo dela se incomodar tanto com a presença dele na Monter Holding.

Capítulo 182, terça-feira, 16 de janeiro

Após intimação de Domitila, Mariana e Julieta voltam para casa de Clara. Domitila diz para Daniel que se sente mais à vontade somente com o namorado no lar. O detetive Luciano entrega uma lista com possíveis nomes do pai biológico para Téo e acrescenta que vai desistir do caso por ele ser uma criança. Pedalzera está cada vez mais próximo de descobrir como entrar no Mundo da Imaginação. Chega o dia da Festa de Aniversário do Bairro de Castanheiras, os moradores arrumam o CEC para o evento e os jovens se preparam para a peça. Através da lista, Sophia encontra um possível pai do Téo na festa.

Capítulo 183, quarta-feira, 17 de janeiro

Téo descarta a possibilidade do homem que está presente no festejo ser seu pai biológico. Na coxia, Karen fala para Patrick que se recusa a alterar o desfecho da peça, já que deixar o final feliz pode aproximar Romeu e Julieta. Príncipe elogia Clara e diz que quanto mais o tempo passa, mais ela o impressiona; Hélio chega na conversa e fica incomodado. Dimitri, Ellen, Ian e Nath abrem o portal para o Mundo da Imaginação e a gangue Pedalzera espia tudo através de uma janela. Para provocar o Mauro que conversa com Mariana, Telma caminha de mão dada com Mini, depois de Mauro se afastar, Telma dispensa Mini. Glaucia e Fred contratam pessoas para sabotar a peça. Mariana e Vera se emocionam na peça teatral por entender que a obra é baseada na vida delas. Pedalzera insinua que o portal aberto por Dimitri, Ellen, Ian e Nath surge a partir da imaginação. Bassânio vê Basílio tentando arrombar uma casa com o pé de cabra.

Capítulo 184, quinta-feira, 18 de janeiro

Basílio implora ajuda de Bassânio e admite estar perdido. Pedalzera brinca de “faz de conta” para tentar criar o portal ao Mundo da Imaginação. Karen não cumpre o acordo com os amigos e continua o roteiro de Fausto. Após a peça, Karen e Lívia conversam; Lívia fala que elas podem ser diferentes, mas que serão sempre família, porém, Karen aborrece Lívia. Bassânio convence Basílio a voltar para a barraca de cachorro-quente do evento e largar a vida do crime; Príncipe elogia o hot dog dele. Na hora do parabéns, Príncipe chama Leandro e Hélio para cortarem os bolos juntos, como símbolo de união. Amanda e Glaucia discutem e Glaucia enfia um pedaço de bolo na boca da Amanda.

Capítulo 185, sexta-feira, 19 de janeiro

Vera e Mariana também entram na confusão de Glaucia e Amanda, e uma guerra de bolo acontece entre elas. Príncipe elogia Clara falando que a receita do bolo dela é maravilhosa. Glaucia e Fred apresentam um show musical na festa de Castanheiras. Atrás da cortina, Romeu e Julieta afirmam-se apaixonados um pelo outro; Karen derruba a cortina e todos da plateia assistem a cena dos dois próximos. As famílias Campos e Monteiros ficam zangadas de avistarem Romeu e Julieta juntos. Com todo alvoroço ocorrido, Enzo pede aos convidados retornarem para suas respectivas casas. Já na residência dos Monteiro, Romeu fala para Vera que ele e os amigos mudaram o final da peça para que ela e Mariana não brigassem mais. Emocionada, Julieta explica para Mariana que a ideia da peça é sobre perdoar e ainda implora para a mãe deixar a mágoa de lado.