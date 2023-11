A Infância de Romeu e Julieta: resumo da novela de 13 a 17 de novembro

Nos próximos capítulos da novela A Infância de Romeu e Julieta, Patrick e Karen não vão desistir do amor de Julieta e Romeu

Capítulo 136, segunda-feira, 13 de novembro

Pórcia encara Bassânio e mostra um folheto escrito “Procurado pela Polícia” com a foto dele. Bassânio responde que não é bandido e diz que o irmão gêmeo dele, Basílio, é o culpado. Bassânio explica que sempre tem que mudar de cidade por conta do irmão, já que alguém pode achar que ele é o verdadeiro vilão. Hélio escolhe Romeu, Téo, Sofia, Alex e Patrick para representar o time no campeonato de basquete. Todos querem que Alex fique de fora e uma confusão se instala; Hélio se irrita e declara que o CEC não vai mais participar do torneio devido a desunião dos alunos. Daniel anda de skate e esbarra com Domitila que está de bicicleta, ela cai e se machuca; Daniel leva Domitila para casa para fazer um curativo. No Mundo da Imaginação, Dimitri, Ellen, Ian e Nath observam que Hélio, Clara e Leandro se transformando em crianças em um passe de mágica. Daniel faz curativo em machucado de Domitila e prepara o jantar.

Leon explica a Dimitri, Ellen, Ian e Nath sobre o “Caminho Dourado das Sete Missões” presente no mapa do Mundo da Imaginação; após conseguirem concluir o desafio do xadrez, eles precisam vencer mais seis missões para serem dignos de abrirem a porta no final do caminho. Julieta chega tarde para o jantar e Mariana diz que agora tem regras na casa. A energia da casa de Mariana acaba e Julieta implora para ir na residência de Clara. Bernardo briga com Vera e pergunta se ela esconde algo. Romeu conta para Nando que os pais estão brigando, Glaucia escuta e expõe a Romeu que Vera e Bernardo estão em crise no relacionamento. Bernardo revela a Vera que pegou ela mentindo, a esposa diz que está fazendo terapia e que omitiu achando que Bernardo ia acreditar que ela estava louca. Mariana vê Daniel próximo de Domitila novamente. Fausto abre o diário de Pórcia e vê o folheto que mostra Bassânio sendo procurado pela justiça.

Capítulo 137, terça-feira, 14 de novembro

Pórcia explica a Fausto que Bassânio tem um irmão gêmeo, mas Fausto diz que vai denunciar Bassânio. Romeu pergunta para Vera sobre a situação do casamento e expõe que a tia Glaucia revelou que Vera se desentende muito com Bernardo. Vera confronta Glaucia e manda parar de falar da vida pessoal dela para Romeu. Vitor diz para Pórcia que ela é ingênua e mostra uma prova de que Bassânio é o Bandido Pé de Cabra. Bassânio encontra o irmão Basílio tomando sorvete na casa de Daniel; Basílio pede todo dinheiro de Bassânio. Bassânio se nega a dar dinheiro e Basílio vai embora deixando o pote de sorvete com o irmão.

Daniel pergunta o motivo de Bassânio tomar sorvete pela manhã. Mais tarde, Daniel vê que a sorveteira foi roubada, lembra que Bassânio tomava sorvete e liga os pontos. Julieta conversa com Patrick, mas Romeu chega e Julieta dá bola ao Monteiro; Romeu convida Julieta para a exposição de desenhos no Instituto Casa de Castanheiras. Patrick atrapalha o papo de Romeu e Julieta e afasta o rival. Lívia recebe um ursinho de pelúcia e um cartão do Alex; ela recusa e deixa o ursinho no hall de entrada dos apartamentos. Mariana enfrenta Bassânio e questiona se ele é o Bandido Pé de Cabra.

Capítulo 138, quarta-feira, 15 de novembro

Mariana fala para Bassânio sobre provas suspeitas contra ele, Bassânio chora e diz que nunca pegaria nada; Mariana, Amanda e Daniel dão um voto de confiança nele. Bassânio pede para Pórcia acreditar na inocência dele. Patrick fica com ciúmes da amizade de Téo e Sofia. Karen vê Rosalina e Nando no Boulevard Verona e fica chateada que não foi convidada. Trufa pega o ursinho na porta do hall e destrói a pelúcia; Alex acha que Lívia que rasgou o boneco. Telma faz uma live nas redes sociais e mostra Mauro no vídeo, o namorado Mauro fica incomodado. Telma pergunta se Mauro tem vergonha dela e ele responde que só não gosta de expor a vida dele na internet.

Patrick e Karen se encontram e comentam que os amigos não dão atenção a eles. Patrick pergunta para Karen se ela se acha chata por ser deslocada, Karen diz que se considera legal e divertida e ele concorda; Karen retribuí e afirma que Patrick tem muitas qualidades também. Patrick e Karen não vão desistir do amor de Julieta e Romeu. Pedalzera vence como “Melhor Desenho” no concurso do Instituto Casa de Castanheiras, o prêmio é ter o desenho exposto com os outros, mas os membros do Pedalzera ficam bravos e exigem vale-compras no Monter Mercado. Mariana pergunta para Daniel o motivo dele correr para os braços de Domitila sendo que ele beijou e se declarou para ela antes.

Capítulo 139, quinta-feira, 16 de novembro

Mariana diz para Daniel que ele está sendo um mulherengo carente, que não tem responsabilidade emocional, já que ele não gosta de Domitila e a mantém por perto; Daniel afirma que ele e Domitila são amigos e um encontro do destino. Com uma bola na mão, Patrick distrai Téo e Sofia para Karen não ser vista perto dele. Vitor comenta com Bassânio que vai denunciá-lo à polícia e ele foge. Lívia admite para Julieta que no fundo gosta de Alex; Karen escuta e diz que ela é iludida. Com vale-compras, Pedalzera vai até o Monter Mercado e faz a maior bagunça; Vitor tenta controlar as crianças. Alex descobre que Trufa destruiu o ursinho de pelúcia. Basílio pede dinheiro a Bassânio novamente e ameaça ferir as pessoas que Bassânio ama. Alex declara à Lívia que não quis machucá-la e implora uma segunda chance, Lívia não quer perdoá-lo. Com auxílio do celular, Bassânio escreve uma carta de despedida à Pórcia. Clara expressa a Hélio que as crianças do CEC notam os adultos brigando e fazem o mesmo. Clara sugere a Hélio fazer uma atividade diferente e levar as crianças para acampar. Telma e Mauro comentam sobre o Bandido Pé de Cabra e alertam Ian e Ellen para tomar cuidado. As ligações no celular de Vera continuam e Bernardo desconfia de traição; Vera fala que é o psicólogo dela.

Capítulo 140, sexta-feira, 17 de novembro

Fausto abre a carta de Bassânio destinada à Pórcia e descobre que Bassânio está fugindo. Bassânio vê Basílio roubando o Armazém e enfrenta o irmão. O Armazém fica completamente arruinado depois da luta. Basílio prende Bassânio em uma prateleira e foge. Enzo, Mariana e Daniel chegam no Armazém e resgatam Bassânio. Bassânio explica aos amigos que teve uma confusão com o irmão gêmeo dele. A equipe do Armazém desconfia de Bassânio após ver as malas dele e o objeto pé de cabra no local. Bassânio não consegue se explicar e é preso pela polícia. Daniel, Mariana e Enzo voltam para casa e explicam à família que Bassânio foi pego em flagrante e que todas as provas indicam que foi ele o autor dos furtos às residências. Julieta conta sobre o Bassânio para Romeu, que também fica indignado, mas eles acreditam na inocência de Bassânio. Mariana e Daniel encontram uma bota no Armazém e relembram que Bassânio estava de tênis; eles cogitam na possibilidade de inocência do amigo.