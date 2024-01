A Infância de Romeu e Julieta: resumo da novela de 08 a 12 de janeiro

Nos próximos capítulos da novela A Infância de Romeu e Julieta, Julieta quer mudar o texto do Fausto sem avisá-lo, Romeu não concorda e eles brigam feio

Capítulo 176, segunda-feira, 08 de janeiro

Sem Clara ficar sabendo, Vitor pega o frasco com ingrediente secreto que a mãe usa no bolo, substitui por outro frasco e entrega para Vera o furtado; Vera, por sua vez, recusa. Karen está chateada por ter brigado com Alex, mas Patrick aconselha e ajuda Karen. O detetive Luciano encontra Téo no Armazém, Amanda vê o filho dela conversando com o rapaz e questiona Téo sobre a identidade do homem. Vitor manda o confeiteiro contratado por Vera colocar o ingrediente secreto de Clara na receita do Monter Mercado. Basílio pergunta para Pórcia se ela quer sair com Bassânio e ela aceita. Alex conta para Lívia que conversou com Karen e que ninguém vai ficar sabendo do relacionamento deles; Lívia fica feliz por ter ele por perto e o beija. Romeu e Julieta pedem para Fausto um final feliz na peça teatral, que nega a solicitação. Luana esnoba Dimitri e Nando. Basílio diz para Bassânio que vai sair com a Pórcia.

Capítulo 177, terça-feira, 09 de janeiro

Os primos de Glaucia querem saber o cargo dela no Monter Mercado. Domitila invade o jantar de Julieta com os pais; a menina fica com ciúmes de Daniel com a nova namorada. Domitila pergunta para Julieta quando ela e Mariana vão sair da casa de Daniel. Julieta diz que não vai sair da residência e que Daniel está adorando o tempo delas lá; Domitila responde Julieta alegando que a garota vai ter que se acostumar com ela na família. Nando e Dimitri armam pegadinha contra Luana. Basílio usa as roupas de Bassânio para se passar pelo irmão e sair com a Pórcia. Muke não quer devolver a Trufa para Ellen. Luana diz para toda família que Nando e Dimitri estão a tratando mal. Pórcia descobre que está saindo com Basílio e foge. A pedido do Romeu, Bernardo pede a Fausto para deixar feliz o final da peça. Luana se vinga de Dimitri e Nando. Fausto dá aula para os alunos e diz a todos eles que não vai mudar o final da peça. Telma treina com o Mini; Mauro vê os dois juntos e fica com ciúmes.

Capítulo 178, quarta-feira, 10 de janeiro

Mini diz para Mauro que sempre teve uma queda por Telma. Príncipe experimenta os bolos e dá seu veredito. Adelaide, Nilton e Luana visitam Leandro na Monter Holding, ao lado de Fred e Glaucia; eles conversam sobre negócios e alegam que desejam investir no projeto do CEC. Mini desafia Mauro no tatame. Muke devolve Trufa e deixa na porta do condomínio Verona. Domitila pergunta para Mariana se ela tem algum interesse por Daniel, já que eles estão sempre juntos e também questiona até quando ela vai morar na casa de Daniel. Julieta quer mudar o texto do Fausto sem avisá-lo, Romeu não concorda e eles brigam feio. Téo pede adiantamento para Amanda. Glaucia leva Adelaide para conhecer o Monter Mercardo e tenta mostrar sua autoridade. Mesmo não pagando o suficiente, o detetive Leandro aceita oferta de Téo e Sofia para investigação. Príncipe elege o Monter Mercado como melhor bolo.

Capítulo 179, quinta-feira, 11 de janeiro

Amigos de Julieta topam mudar o texto da peça, mas os amigos do Romeu não. Trufa volta para casa de Ellen. Karen e Patrick ficam felizes pela primeira briga de Romeu e Julieta. Dimitri apresenta a prima Luana para os amigos. No CEC, Glaucia apresenta Hélio aos primos e fala que ele quer atrapalhar os planos dela. Julieta consegue convencer todo elenco para mudar o final da peça sem Fausto saber. Clara descobre que Vitor trocou o frasco dela e fica chateada com a sabotagem dele. Clara chora com a atitude do filho. Hélio suspeita que Príncipe possa ser o admirador secreto de Clara. Leandro visita o Príncipe.

Capítulo 180, sexta-feira, 12 de janeiro

Leandro tenta convencer o Príncipe a ir à festa de Castanheiras. Basílio diz para Pórcia que largou a identidade de Pé de Cabra por conta dela e quer saber de quem ela gosta; Pórcia admite que gosta de Bassânio. Príncipe pergunta até quando Leandro vai continuar brigado com Hélio. Daniel fala para Julieta que Domitila está tentando se aproximar dela. Adelaide fala para Glaucia que admira a persistência dela e reconhece que no passado ela vivia brigando com Leandro e morria de ciúmes de Bernardo. Bernardo decide voltar a trabalhar na Monter Holding. Clara conta para Daniel que Vitor levou o ingrediente que era do Armazém para o Monter Mercado.