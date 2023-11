A Infância de Romeu e Julieta: resumo da novela de 06 a 10 de novembro

Nos próximos capítulos da novela A Infância de Romeu e Julieta, Julieta e Mariana mudam de casa

Capítulo 131, segunda-feira, 06 de novembro

Na noite gastronômica do Armazém, Lívia e Alex sentam na mesma mesa de Julieta, Patrick, Téo e Sofia, provocando certo incômodo na turma do Lado Vila. Alex diz que não se arrepende de ir para o Lado Vila e que está gostando, mas Patrick e Téo desconfiam dele. Em casa, Vera conta a Romeu e Bernardo que passou o dia no Monter Mercado, mas Romeu desmente, falando que a viu na rua entrando em um prédio desconhecido. Vera responde ao filho e ao marido que foi fazer uma visita a um fornecedor; Leandro chega na residência para treinar xadrez com Romeu. Bassânio atende a mesa de Pórcia e Vitor, o adversário de Bassânio anuncia que namora Pórcia, sua grande amada. Simão esbarra com Vitor no restaurante e diz que as criptomoedas são o novo investimento do momento e que os lucros são exorbitantes, mas que tem alto risco;

Vitor diz que tem dinheiro guardado e transfere na hora uma alta quantidade para Simão. Telma tira foto com Mauro no encontro e posta nas redes sociais; Mauro não gosta de expor a intimidade na internet, mas Telma diz que gosta de mostrar a felicidade. Domitila pergunta para Mariana o que aconteceu entre ela e Daniel, qual o motivo do término, já que eles se dão bem divorciados. Leandro explica a Romeu que desafiou Hélio para uma partida de xadrez, Romeu pergunta se eles voltaram a ser amigos, mas Leandro alega ser uma partida de cavaleiros e que nada vai unir os dois. Bernardo desabafa com Vera e afirma que a esposa não compartilha mais as coisas com ele. Bernardo pergunta se tem algo diferente acontecendo na vida dela.

Capítulo 132, terça-feira, 07 de novembro

Na procura por Simão, Glaucia nota que Telma postou uma foto na rede social com Mauro e que Simão está ao fundo da fotografia. Glaucia e Fred vão atrás de Simão no Armazém. Dimitri desvenda um código da porta secreta do Mundo da Imaginação. Glaucia e Fred chegam no evento do restaurante e Simão foge. Glaucia faz um escândalo em busca de Simão, alertando a todos que ele é golpista. Mariana diz para Glaucia que Simão não é golpista; Glaucia descobre que eles são amigos. Em casa, Romeu conta à família que Glaucia e Fred foram ao Armazém e que todo escarcéu está na internet; Leandro fica furioso. Glaucia acusa Mariana, Amanda e Daniel de estarem envolvidos com Simão. Dona Onete aparece e alega que Glaucia é mal-educada e que Amanda é honesta e trabalhadora. Leandro liga para Glaucia e pede para ela ir para casa; a filha explica que Simão deu um golpe e que os Campos estão por trás. Mariana tenta ligar para Simão, mas ele não atende.

O Bandido Pé de Cabra, conhecido por invadir casas com um pé de cabra, chega em Castanheiras. Daniel pede para Mariana se afastar de Simão e reforça que os dois não combinam; Mariana agradece por Daniel sempre se preocupar. Daniel e Mariana se beijam. Leandro se encontra com Glaucia e declara que acreditou nas promessas vazias dela. Vitor revela à família que fez um investimento alto com Simão. Hélio diz que Vitor foi ingênuo e que a necessidade dele ganhar dinheiro a qualquer custo não é uma relação saudável; Vitor retruca afirmando que Hélio colocou um buraco no CEC. Em casa, Amanda agradece Onete; Onete fala que elas têm um impasse, mas que ninguém mexe com a família dela. Bassânio comenta com Daniel que deseja sair do bairro por conta da sua paixão não correspondida à Pórcia.

Capítulo 133, quarta-feira, 08 de novembro

Dona Onete se despede da família. Mariana e Julieta vão embora da casa de Clara e Hélio, todos choram de emoção. Domitila visita Daniel e ele acaba sendo verdadeiro, revelando que sente algo forte por Mariana. Domitila agradece pela sinceridade e se afasta. Mariana e Julieta chegam na casa nova e Julieta fica desanimada, as duas arrumam o local e Mariana aconselha a filha. Leandro anuncia Vera à frente da modernização do CEC e dispensa Glaucia. Hélio e Leandro disputam uma partida de xadrez na praça como nos velhos tempos; Enzo é o juiz. Através das câmeras de segurança, Glaucia e Fred encontram imagens de Simão na Monter Holding. Vera recorda que já viu Simão com Mariana e acredita que os Campos estão ao lado de Simão.

No Armazém, Mariana evita Daniel com vergonha do beijo, mas Daniel diz que não consegue parar de pensar neles juntos. Desesperado, Simão vai até a nova casa de Mariana, mas só Julieta está no local; Simão deixa uma carta por baixo da porta. Patrick aparece depois para entregar um presente para Julieta e ela comenta o que aconteceu com Simão. Dimitri, Ellen, Ian e Nath assistem a vitória de Leandro na partida de xadrez contra Hélio. No Armazém, Vitor fala para Mariana que Simão roubou todo dinheiro dele e pede ajuda para recuperar. Julieta também aparece no Armazém e entrega a carta de Simão à mãe, que lê o assunto misterioso. Bassânio deixa cair um papel de “Procurado pela Polícia” e Pórcia encontra; ela fica indignada. Glaucia vai até o Armazém, acusa Mariana de golpe junto a Simão e diz que vai denunciá-la na delegacia.

Capítulo 134, quinta-feira, 09 de novembro

Dimitri disputa uma corrida de bicicleta com Trapaça, o ganhador fica com o desenho do mapa. Dimitri vence, mas Trapaça não aceita a derrota, tenta arrancar o desenho da mão do Dimitri e o papel acaba rasgando. Mariana comenta com Amanda que está preocupada com a denúncia de Glaucia, porque ela já tem ficha criminal e a polícia pode interpretar que Mariana está envolvida com Simão. Leandro desafia Hélio em uma partida de tênis e ganha do Campos. Após o jogo, Leandro fala para Hélio sobre a relação de Simão e Mariana; Hélio pergunta se Leandro está acusando a filha de um crime e Leandro relata que só está supondo. Hélio, então, insulta Glaucia; Leandro fica incomodado e uma confusão na quadra acontece.

Em conversa com Daniel, Mariana explica que não tem tempo para ele, que está sendo acusada mais uma vez e que acaba de mudar de casa; Daniel diz que pode ajudá-la e que ela não precisa fazer tudo sozinha. No sonho, Dimitri entende que o desenho do mapa não é de Castanheiras e sim do Mundo da Imaginação, e que o ponto final leva até a porta secreta. Hélio comenta com Clara que a casa da vizinha foi roubada. Glaucia confessa a Leandro que deseja cuidar da modernização do CEC, mas Leandro indica que confia mais em Vera. O Lado Torre desafia o Lado Vila para uma competição pré-seleção do campeonato de basquete. Invadindo outra casa, o rosto do Bandido Pé de Cabra é revelado.

Capítulo 135, sexta-feira, 10 de novembro

Nando conta para Romeu que Alex só está no Lado Vila para ser espião. Karen quer saber de Alex, segredos dos membros do Lado Vila, mas Alex não informa. Julieta, Lívia, Sofia, Patrick e Téo comentam que o Alex vai ajudar a ganhar o campeonato e que ele é uma pessoa legal; Lívia fala aos amigos para confiar em Alex. Romeu confronta Alex e diz que Lívia não vai perdoá-lo por ser um espião. Romeu diz que gosta muito da Julieta para deixar Alex fazer essa sacanagem toda com ela e os amigos. Glaucia escuta Vera falando no telefone e considera uma suposta traição ao Bernardo. Dimitri, Ellen, Ian e Nath entram no Mundo da Imaginação e se deparam com um cenário de um tabuleiro de xadrez e suas peças. Clara e Vitor notam, através das câmeras de segurança da casa, imagens de Bassânio invadindo a residência da vizinha; eles entendem que Bassânio é o Bandido Pé de Cabra.

Karen e Lívia brigam na quadra, Lívia fala que Karen é rejeitada o tempo todo, mas Karen delata que Alex só mudou de lado para descobrir as estratégias da seletiva do campeonato externo e que Alex não que gosta dela. Alex admite que está no Lado Vila para descobrir informações, mas que nunca contou nada para Karen. Alex expressa à Lívia que mentiu, mas que gosta de verdade dela e dos amigos dela. Lívia fala que Alex é um covarde e que achou que ele era diferente. Glaucia relata a Bernardo tomar cuidado com o que Vera faz quando ele não está por perto. Julieta conversa com Lívia, que chora desesperada no banheiro. Bernardo vai até o Monter Mercado e não encontra Vera. Vitor mostra as imagens de Bassânio invadindo uma residência para Mariana, Amanda e Daniel.