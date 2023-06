A Infância de Romeu e Julieta: resumo da novela de 05 a 09 de junho

Nos próximos capítulos da novela A Infância de Romeu e Julieta, Romeu e Julieta percebem que estão sendo seguidos

Capítulo 21, segunda-feira, 05 de junho

Vitor fura a fila da Monter Mercado e Bassânio ajuda Pórcia a colocá-lo no final da fila. Vitor mente para o público falando que a promoção da Monter Mercado já acabou e que eles estão esperando na fila à toa. Chilique e Muke elogiam Crânio e afirmam que o novato deveria ser o novo líder do grupo; Trapaça impõe que ela sempre será a líder. Muke e Chilique ficam incomodados que Trapaça só dá ordens; Fê Dengosa fica do lado de Trapaça. Vitor estimula os clientes da Monter para causar uma rebelião. Vera consegue controlar os clientes e diz que vai atender a todos. Telma compra no Armazém e o cartão de crédito resulta em saldo insuficiente; Amanda fala para ela pagar os produtos posteriormente. Telma pede um aumento ou adiantamento para o Hélio; o treinador diz que também não está fácil para ele no momento. Leandro acha que Bernardo sabotou o próprio pai quando revelou a Hélio que o novo empreendimento é um condomínio no Lado Vila. Os amigos de Romeu pedem explicações perante os abraços que ele deu em Julieta durante os treinos. Vera escuta Romeu falando para os amigos que gostou de jogar handball e questiona onde eles praticaram o esporte. As crianças do Pedalzera votam entre Crânio e Trapaça como líder e Crânio vence. Hélio pede ajuda de Vitor para distribuir panfletos contra a verticalização no Lado Vila; Vitor acha que o Lado Vila deve se modernizar. Hélio pergunta se o filho está do lado de Leandro Monteiro.

Capítulo 22, terça-feira, 06 de junho

Lívia interroga Julieta sobre a convivência com Rômulo (Romeu). Lívia diz que Julieta deu motivos para acreditar em proximidade com Rômulo (Romeu), como sair de trás da arquibancada com o menino e os diversos abraços durante o jogo no CEC. Trapaça expressa que os amigos são traidores e que eles não conhecem o Crânio o suficiente para nomeá-lo como líder. Fausto olha o circuito das câmeras de segurança para descobrir mais sobre a gangue Pedalzera. A família Monteiro vira assunto na mesa dos Campos novamente e Juli fica incomodada. Karen e Ellen brigam e Telma fica chateada, porque não aguenta mais o desentendimento das filhas. Amanda pergunta para Enzo se ele está feliz na nova empresa e ele não sabe responder; Enzo continua escondendo que trabalha na Monter Holding. Nando encobre Dimitri de suas confusões e em troca pede assinatura falsificada do pai para a matrícula do CEC. Na casa de Vera, Leandro diz a Bernardo que ele é ingrato; Bernardo reconhece o amparo do pai, mas declara que Leandro nunca identifica os próprios erros e que sempre quer controlar os filhos e netos. Dimitri consegue fazer Fred assinar o documento do CEC para Nando. Leandro decide que o futuro do Romeu é na Holding, Bernardo fica incomodado. Bernardo pergunta para Romeu, na frente de Leandro, o que o garoto quer fazer quando crescer.

Capítulo 23, quarta-feira, 07 de junho

Mariana, Clara, Julieta e Lívia fazem noite de skin care. Julieta cuida do rosto da mãe, a chama de linda e elas trocam elogios. Vitor e Hélio colam panfletos contra a verticalização desenfreada de Leandro Monteiro. Hélio pede autorização de Telma para colar o panfleto na frente da casa dela. Com o dinheiro da venda das garrafas d´águas, Bassânio compra carrinho de pipoca. Nando entrega para Hélio a matrícula assinada pelo pai. Romeu ainda não levou autorização dos pais para Hélio, que cobra o garoto mais uma vez. Com a saída de Trapaça, os membros do Pedalzera não conseguem entrar em acordo sobre a próxima missão. Enzo diz a Leandro que encontrou erros no fechamento das contas da Monter Holding nos últimos meses. Depois de longa conversa, a gangue Pedalzera decide colar adesivos no condomínio Boulevard. Julieta e Romeu comentam sobre a desconfiança dos amigos em relação a amizade deles. Nath, Ellen e Ian observam Trapaça triste em um parque; eles seguem os conselhos de Dona Clara e dão suporte para a menina. Simulando choro, Trapaça diz que foi expulsa do grupo e que agora quer contar com Nath, Ellen e Ian para se vingar do Pedalzera. Hélio diz a Vitor que sente o filho mais responsável em relação ao Armazém. Na rua, Leandro vê os cartazes contra a modernização. Trapaça diz para Nath, Ellen e Ian que foi abandonada pelos pais, conheceu Muke, Chilique e Fê Dengosa e decidiu criar o grupo Pedalzera. Rosalina pergunta para Romeu se ele sente algo por ela além de amizade; Romeu afirma que gosta de ser amigo dela, somente isso. Romeu se sente mal pela sinceridade.

Capítulo 24, quinta-feira, 08 de junho

Glaucia cria um programa de ‘funcionário do mês’ para os colaboradores da Monter Mercado,- dando até bonificação-, mas inicia colocando uma foto dela como o melhor desempenho; os funcionários dão risada. Telma desabafa com Amanda, pede um pouco mais de tempo para pagar o que deve no Armazém e agradece a compreensão. Karen diz para Romeu não se sentir culpado pelas palavras com Rosalina, já que a menina criou expectativa no relacionamento deles. Ellen, Ian e Nath perguntam para Trapaça qual o maior ponto fraco dos membros do Pedalzera; Trapaça revela que são as bicicletas e solicita ajuda para sumirem com as bikes deles. Daniel fala novamente com Amanda e Marina sobre a proposta do restaurante no Armazém. Fausto proíbe Bassânio de vender pipoca na frente do condomínio Verona. Karen se aproxima de Romeu, mas ele se esquiva. Pedalzera invade novamente o condomínio do Lado Torre. Bassânio fala para Pórcia que foi expulso do seu ponto no Lado Torre por um homem mau; ele ainda não sabe que se trata do pai de Pórcia. Telma fala para Daniel que está com dificuldade financeira e ele oferece um empréstimo. Mari compartilha com Amanda que não quer Daniel com um restaurante no Armazém, porque seria difícil trabalhar com o ex. Julieta encontra com Romeu na fonte e ambos percebem que foram seguidos.

Capítulo 25, sexta-feira, 09 de junho

Patrick esbarra com Karen na fonte e ambos se perguntam o que estão procurando. Em encontro com Leandro, Telma diz que mudou de ideia e quer vender a casa. Trapaça tem ajuda de Ian, Nath e Ellen para pegar as bicicletas dos integrantes do Pedalzera. A gangue Pedalzera cola adesivos no condomínio do Lado Torre, Fausto avista e alerta os seguranças para correrem atrás dos vândalos. Fausto pega Crânio, abaixa a máscara e descobre que é Dimitri; o resto dos pestinhas fogem. Leon fala para Ian que roubar é errado. Alex dá apoio para Rosalina não ficar triste com a sinceridade de Romeu. Julieta e Romeu acham que é melhor não ficarem na fonte e Julieta convida Romeu para conhecer a casa dela. Mais tarde, Julieta apresenta a casa para Romeu; ele conhece a estufa. Junto com Amanda, Vitor apoia a ideia do restaurante no Armazém e deseja ser o gerente; Mari é contra a concepção dos dois. Hélio alega a Telma que conseguiu um adiantamento para ela, mas Telma responde que não precisa mais do dinheiro. Pedalzera percebe que não tem a mesma intimidação sem as bikes. Karen diz para Alex que viu Romeu entrando no Lado Vila; eles suspeitam que o amigo estava atrás de Julieta. Patrick também revela a Téo que viu Julieta indo para a fonte desativada. Julieta explica para Romeu que os pais são separados. Romeu fala que é estranho pensar que Mariana foi a babá dele. Romeu conta sobre a família dele para Julieta. Enzo nota as bikes na frente da casa dele e questiona Nath, que dá uma desculpa. A gangue Pedalzera encontra com Trapaça, que é interrogada sobre as bikes; Trapaça diz que eles não são os mesmos com a liderança de Crânio. Clara vai até a estufa e Romeu e Julieta se escondem. Lorenzo alerta Clara de “perigo”.