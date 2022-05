Guito, o Tibério de Pantanal, fica emocionado ao ler os próximos capítulos

Guito mostra sua reação ao receber os próximos capítulos que vai gravar da novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 30/05/2022, às 17h31

O ator Guito (38), que interpreta o Tibério na novela Pantanal, da Globo, ficou comovido ao ler os próximos capítulos que vai gravar da trama. Nesta segunda-feira, 30, ele apareceu emocionado em um vídeo nas redes sociais e com os olhos cheios de lágrimas.

Ele contou: “Eu lendo os capítulos adiante. Boquinha tremendo”. Porém, o artista não revelou detalhes do que vai acontecer na história.

Pantanal marcou a estreia de Guito nas novelas. Ele fez vários testes para conseguir participar da trama e já começou gravando em uma fazenda no Mato Grosso do Sul. “Eu tive a sorte de já começar gravando lá no Pantanal, que é um habitat familiar para mim. Sou acostumado a viajar e fazer shows em fazenda, no meio do mato. De certa forma eu estava mais em casa do que os próprios atores”, disse ele ao site G1.

O ator é casado com a veterinária Thalita Rage e é pai de Heitor, de 7 anos, e de Lara, de 4.