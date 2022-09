Gloria Perez visita as gravações de sua nova novela das 9

Autora da novela Travessia, Gloria Perez posa com as atrizes da trama nos corredores dos estúdios da Globo

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 22h41

Nesta quarta-feira, 31, a autora Gloria Perez (73) visitou as gravações e bastidores da nova novela das 9, Travessia, escrita por ela. Em suas redes sociais, ela posou ao lado das atrizes que fazem parte do elenco da trama.

“Dia de Estúdio #travessia”, colocou ela na legenda. Em uma das fotos, ela posou ao lado de Cássia Kis, o que alegrou alguns fãs dela. Em outra, a autora surgiu ao lado de Bel Kutner, Cássia e Dandara Mariana.

Nos comentários, os fãs elogiaram demais. “Lindas, ansiosa por Travessia”, disse uma. “Deusas”, comentou outra.

Veja a publicação de Gloria Perez nas gravações de Travessia:

Gloria Perez visita cenário de personagem de Travessia, sua nova novela das 9

A autora de novelas Gloria Perez visitou os estúdios de sua nova produção com a emissora Globo, a novela das nove Travessia. Passeando pelos cenários, ela participou da inauguração do cenário que irá pertencer à personagem Brisa, que será vivida por Lucy Alves na história escrita por Gloria, e foi construído nos estúdios da Globo no Rio de Janeiro.

Durante a visita, a produtora aproveitou para encontrar o diretor artístico Mauro Mendonça Filho.

As gravações da novela Travessia já começaram. Uma parte do elenco já gravou em Lisboa, Portugal, e outra fez cenas no Maranhão e no Rio de Janeiro.