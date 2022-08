Gloria Perez visita o cenário da personagem Brisa na novela Travessia

Gloria Perez inaugura um dos cenários da novela Travessia, sua próxima trama das 9 da Globo

CARAS Digital Publicado em 23/08/2022, às 17h37

A autora Gloria Perez já foi aos estúdios da Globo para conhecer os cenários da novela Travessia, próxima trama das 9. Ela foi inaugurar o cenário que será a casa de Brisa (Lucy Alves) na história e que foi construído nos Estúdios da Globo no Rio de Janeiro.

Durante a visita, Gloria Perez também encontrou o diretor artístico Mauro Mendonça Filho.

As gravações da novela Travessia já começaram e estão a todo vapor. Parte do elenco já gravou em Lisboa, Portugal, e outra parte fez cenas no Maranhão e no Rio de Janeiro.

Conheça a história da novela Travessia, de Gloria Perez:

A história da novela Travessia começa quando a personagem Brisa é vítima de deep fake (inteligência artificial usada para fazer montagens substituindo rostos e vozes em vídeos realistas). As imagens falsas de Brisa foram compartilhadas nas redes sociais e feitas por um grupo de jovens em Portugal. A vida dela vai mudar radicalmente após a repercussão das imagens e ela terá que ter uma longa travessia para recuperar a sua vida.

Desde a adolescência, Brisa namora com Ari (Chay Suede) e os dois estão com o casamento marcado. Um dia, ele recebe um convite para ir ao Rio de Janeiro e ela o incentiva. Porém, ela percebe que o rapaz está mudando durante a viagem. Então, ela decide ir atrás dele. No caminho, Brisa conhece Oto (Romulo Estrela), um hacker, e vai ver a sua vida mudar.

“É uma prática antiquíssima, da fofoca e da intriga, que existe desde que o mundo é mundo, e que sempre pôde destruir a vida de alguém. Só que, agora, ela não se restringe ao interior de uma casa, uma rua ou cidade, mas se espalha pelo mundo em questão de segundos. Brisa passará por perrengues, sim, mas levantará. Lindamente. Mas como se pode dizer que alguém é forte se ela não conseguir se levantar? É por isso que a gente pode dizer que ela é forte, de personalidade e de atitude”, contou a autora.